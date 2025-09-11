Քաթարի մայրաքաղաք Դոհային Իսրայելի հասցրած հարվածներից հետո մի շարք արաբական երկրներ իրենց աջակցությունը հայտնեցին Քաթարին, Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Բին- Սալմանն հայտարարել է Քաթարին անվտանգային երաշխիքներ և աջակցություն տալու անհրաժեշտության մասին։
Մյուս կողմից, Քաթարի վարչապետ, շեյխ Մոհամմեդ բին Աբդուլռահման բին Ջասսիմ Ալ Թանին հայտարարել է, որ Իսրայելը չի կարող անպատիժ մնալ, և Իսրայելի գործողություններին պատասխանելու իրավունքը Քաթարը կիրացնի ցանկացած ժամանակ և իր ձևով։
«Չի կարելի անտեսել գործողությունները, որոնք անմտորեն ուղղված են երկրի ինքնիշխանության խախտմաը։ Եվ դրանց դեմ պետք է պայքարել բոլոր միջոցներով»,- ասել է Ալ Թանին։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ