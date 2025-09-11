Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Լեհաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն է տարածել, որում մեղադրել է Ռուսաստանին՝ ՈՒկրաինայում գտնվող թիրախների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների ժամանակ իր օդային տարածքը աննախադեպ կերպով խախտելու մեջ։ «Լեհաստանի Զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող ռեսուրսները մնում են լիովին պատրաստ՝ անհապաղ արձագանքելու համար»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։               
 
Թալան, թալան մինչև վերջ

11.09.2025 | 12:41

Տեղեկացնում եմ ՀՀ վարչապետի աթոռին սոսնձված հայատյաց նիկոլին, որ իր «արդեն լավ ենք ապրում» նոր լոզունգը չի համապատասխանում իրականությանը, կամ վերաբերվում է իր կուսակիցներին, իրեն քծնողներին, աննա հակոբյանի բիզնեսներին։

«Լավ ապրելը» չի վերաբերվում, օրինակ, ամսեկան 35-40 հազար դրամ ստացող թոշակառուներին, կամ դրանից մի փոքր ավելի եկամուտ ունեցողներին։

Օր-օրի գնաճը խեղդում է։

Այս կտրոններում ներկայացված են այսօրվա կաղամբ, գազար, եգիպտացորենի, մածունի, հանքային ջրի մեկ շշի և մեկ տուփ ծխախոտի գները։

Ծխախոտի պահով չասեք. թող չծխեն։ Մարդիկ փառք Աստծո, պլանի փող չունեն ՔՊ-ական թմրամոլների նման, բայց դարդերից ծխում են։

Չեն ուտում, ուտելիքի փողից են կտրում, որ ծխախոտ առնեն։ Այդ ծխախոտ չլինելու պատճառով, ի դեպ, Արցախում էլ տղամարդիկ շատ վատ էին իրենց զգում։ Ես նրանց հասկանում եմ. չկա նորմալ աշխատանք, չկա արժանապատիվ Հայրենիք, չկա մարդկություն։

Ինչ վերաբերվում է բանջարեղենի գներին, ապա կաղամբի մեկ կիլոգրամը 160 դրամ, այս սեզոնին` թալան է։

Գազարի մեկ կիլոգրամի գինը գրեթե 500 դրամ` թալան է։

Ընդամենը մեկ եգիպտացորենի գինը գրեթե 200 դրամ` թալան է։

Մածունի 900 գր գրեթե 700 դրամ` թալան է։

Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

