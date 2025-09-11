Թալան, թալան մինչև վերջ

Տեղեկացնում եմ ՀՀ վարչապետի աթոռին սոսնձված հայատյաց նիկոլին, որ իր «արդեն լավ ենք ապրում» նոր լոզունգը չի համապատասխանում իրականությանը, կամ վերաբերվում է իր կուսակիցներին, իրեն քծնողներին, աննա հակոբյանի բիզնեսներին։
«Լավ ապրելը» չի վերաբերվում, օրինակ, ամսեկան 35-40 հազար դրամ ստացող թոշակառուներին, կամ դրանից մի փոքր ավելի եկամուտ ունեցողներին։
Օր-օրի գնաճը խեղդում է։
Այս կտրոններում ներկայացված են այսօրվա կաղամբ, գազար, եգիպտացորենի, մածունի, հանքային ջրի մեկ շշի և մեկ տուփ ծխախոտի գները։
Ծխախոտի պահով չասեք. թող չծխեն։ Մարդիկ փառք Աստծո, պլանի փող չունեն ՔՊ-ական թմրամոլների նման, բայց դարդերից ծխում են։
Չեն ուտում, ուտելիքի փողից են կտրում, որ ծխախոտ առնեն։ Այդ ծխախոտ չլինելու պատճառով, ի դեպ, Արցախում էլ տղամարդիկ շատ վատ էին իրենց զգում։ Ես նրանց հասկանում եմ. չկա նորմալ աշխատանք, չկա արժանապատիվ Հայրենիք, չկա մարդկություն։
Ինչ վերաբերվում է բանջարեղենի գներին, ապա կաղամբի մեկ կիլոգրամը 160 դրամ, այս սեզոնին` թալան է։
Գազարի մեկ կիլոգրամի գինը գրեթե 500 դրամ` թալան է։
Ընդամենը մեկ եգիպտացորենի գինը գրեթե 200 դրամ` թալան է։
Մածունի 900 գր գրեթե 700 դրամ` թալան է։
Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ