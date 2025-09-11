Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2025
 
Եթե անգամ առանց դատ ու դատաստանի իրենց բանտ չնետի, ապա կարող է ունեզրկել, պաշտոնազրկել, կյանքը դժոխքի վերածել

11.09.2025 | 13:00

Բոլորովին մի զարմացեք, երբ իշխանության մեջ գտնվող պաշտոնյաներն ու պատգամավորները ձկան պես լուռ են` երբեւէ չեն առարկում իրենց առաջնորդին, որեւէ հարցում սեփական կարծիք չեն արտահայտում: Մի զարմացեք, որ նրանք Նիկոլ Փաշինյանի հավանությանն արժանանալու մրցավազքի մեջ են եւ իրար հետ մրցում են, թե ով ավելի շատ կհայհոյի ընդդիմությանը կամ վարչապետի մյուս թիրախներին: Նրանք «տառապանքի» երկար ուղի են անցել այս 7 տարում:

Տեսել են, թե ինչպես են տարիներով բանտում «փտում» Դավիթ Տոնոյանը, Վահագն Վերմիշյանը, Անդրանիկ Փիլոյանը՝ հիմնականում առանց դատավճիռների եւ առանց մեղքն ապացուցված լինելու:

Ինչպես են մի sms-ով աշխատանքից ազատվում Սասուն Խաչատրյանը, Արգիշտի Քյարամյանը, Ռուստամ Բադասյանը, մյուսները։

Տեսել են, թե ինչպես՝ ընդամենը օրենքի տառը պահելու համար, պաշտոնանկ արվեց Լիպարիտ Դրմեյանը: Նրանք ուշադիր հետեւել են Հովիկ Աղազարյանի ոդիսականին:

Հասկացել են նաեւ, թե ինչի շնորհիվ են առաջին պլան եկել Հայկ Կոնջորյանը, Արթուր Հովհաննիսյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը, ինչպես են երկրորդ շանս ստացել Արսեն Թորոսյանն ու Կարեն Անդրեասյանը: Նրանք ուսումնասիրել են Ալեն Սիմոնյանի, Հակոբ Սիմիդյանի, Սասուն Միքայելյանի, մյուսների «վարքաբանությունը» եւ իրենց համար շատ ուսանելի հետեւություններ են արել՝ լռելու, հնազանդվելու, առաջնորդին չառարկելու մասով:

Տեսել են նաեւ, որ իշխանության ղեկավարը ոչ մի բարդույթ չունի՝ կարող է բարձրաստիճան հոգեւորականներին, իրեն քաղաքականություն բերած առաջին նախագահին, իր հետ ճանապարհ անցած հարգարժան մարդկանց, ահելների ու ջահելների, գիտնականների ու բիզնեսմենների հայհոյել, վիրավորել, նրանց արժանապատվությանը դիպչել: Պատրաստ է օրենքը կոպտորեն խախտել, պետական ահռելի միջոցներ վատնել` իր համար տհաճ մեկ նախադասություն ասած սեփականատիրոջը պատժելու համար:

Տեսել ու հասկացել են, որ այս մարդուն առարկելը հղի է անկանխատեսելի հետեւանքներով. եթե անգամ առանց դատ ու դատաստանի իրենց բանտ չնետի, ապա կարող է ունեզրկել, պաշտոնազրկել, կյանքը դժոխքի վերածել:

Մի զարմացեք:

Արմրնե ՕՀԱՆՅԱՆ

