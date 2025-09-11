Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Լեհաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն է տարածել, որում մեղադրել է Ռուսաստանին՝ ՈՒկրաինայում գտնվող թիրախների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների ժամանակ իր օդային տարածքը աննախադեպ կերպով խախտելու մեջ։ «Լեհաստանի Զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող ռեսուրսները մնում են լիովին պատրաստ՝ անհապաղ արձագանքելու համար»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։               
 
Փաշինյանի գլխավորությամբ խոտանը գովազդվում է որպես հաջող ու կիրառելի դասագիրք

11.09.2025 | 13:16

Հայոց պատմության 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ դասարանի խոտան ու անորակ դասագրքերի կապակցությամբ քրեական գործ հարուցելու համար կարիք է առաջացել, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը լուսանկարվի 8-րդ և 9-րդ դասարանի դասագրքերի հետ, այնպես ինչպես դա արեց Սմբատ Հովհաննիսյանի հեղինակած խայտառակ ու տխրահռչակ դասագիրքը 2024 թվականի դեկտեմբերի 30-ին գովազդելու ժամանակ:

Ակնկալում եմ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանի աջակցությունը՝ նման լուսանկարներ ապահովելու գործում:

Հիշեցնեմ, որ պատմագիտական համայնքի կողմից լայնորեն գրախոսված ու քննադատված 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ դասարանների պատմության դասագրքերը կառավարության ներկա կազմը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ գովազդում է որպես հաջող ու կիրառելի դասագրքեր, զանց առնելով բազմաթիվ հրապարակված գրախոսականներն ու քննադատական կարծիքները:

Միայն դասագրքերի պահով ԿԳՄՍ-ի դեմ հարուցվելիք քրեական գործը հիմնված է լինելու հետևյալ երեք անհերքելի փաստերի վրա հիմնված մեղադրանքների վրա՝

ա) կրկնահանցագործություն՝ պետական միջոցների վատնման և հարկատուների գումարների փոշիացման դրվագով,

բ) կոռուպցիոն սխեմայի կիրառում՝ խոտան ու քննություն չբռնող դասագրքերը «Մասնակցային դպրոց» կրթական հիմնադրամի միջոցով պատրաստելու գործում,

գ) որակյալ կրթություն ստանալու երեխաների սահմանադրական իրավունքների կոպիտ ոտնահարում:

Պարտադիր եմ համարում, որ 9-րդ դասարանի պատմության դասագրքի կապակցությամբ առանձին գրախոսություն պատրաստի ու հանրայնացնի նաև ՀՀ Գիտությունների ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի գիտխորհուրդը:

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ

