Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2025
 
Լեհաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն է տարածել, որում մեղադրել է Ռուսաստանին՝ ՈՒկրաինայում գտնվող թիրախների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների ժամանակ իր օդային տարածքը աննախադեպ կերպով խախտելու մեջ։ «Լեհաստանի Զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող ռեսուրսները մնում են լիովին պատրաստ՝ անհապաղ արձագանքելու համար»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։               
 
Նորություններ » Եթե Փաշինյանը անի այն, ինչ ԱԺ ամբիոնից ասում էր, Հայաստանը կդառնա տարածաշրջանային մոթել

Եթե Փաշինյանը անի այն, ինչ ԱԺ ամբիոնից ասում էր, Հայաստանը կդառնա տարածաշրջանային մոթել

Եթե Փաշինյանը անի այն, ինչ ԱԺ ամբիոնից ասում էր, Հայաստանը կդառնա տարածաշրջանային մոթել
11.09.2025 | 18:08

Լսեցի Նիկոլ Փաշինյանի զրույցը ԱԺ-ում սահմանային անցակետերում մաքսային և անձնագրային հսկողության մասին: Հերթական անգամ մանիպուլացնում և ստում է. Աշխարհի ոչ մի երկրում օտար անձնագրերով միայն սարքով՝ առանց մարդու միջամտության սահմանի հատում տեղի չի ունենում, կրկնում եմ՝ աշխարհում նման երկիր գոյություն չունի, որ առանց իր անվտանգության ծառայողի միջամտության՝ օտար քաղաքացին ուղղակի սարքով ստուգում անցնի ու հատի սահմանը. Չկա և չի էլ լինելու:

Իր բերած օրինակներում իրականությունը հետևյալն է. ԱՄՆ-ում չեն ստուգում միայն երկրի ներսում թռիչքների դեպքում: ԵՄ տարածքում չեն ստուգում, երբ ԵՄ անդամ երկրի քաղաքացին ճամփորդում է ԵՄ տարածքում: Մնացյալ բոլոր դեպքերում ստուգումը պարտադիր է: Ավելին, նշածս բոլոր երկրներում հատուկ առանձնացված անցակետեր կան քաղաքացիների և օտարների համար:

Ավելին, բոլոր այս երկրներ մուտքի արտոնագիր ստանալիս թերթիկ են տալիս, որում գրված է, որ նույնիսկ մուտքի վիզան երաշխիք չէ երկիր մուտք գործելու համար, և սահմանապահը կարող է որոշում կայացնել հենց տեղում ու արգելել մուտքը: Եվ ոչ մի պարագայում, ոչ մի սարք մարդու փոխարեն որոշում չի կայացնելու:

Եթե Փաշինյանը անի այն, ինչ ԱԺ ամբիոնից ասում էր, Հայաստանը կդառնա տարածաշրջանային մոթել՝ առանց դույզն-ինչ չափազանցության:

ԱԺ ամբիոնը դարձրել են մարդկանց խաբելու և մանիպուլացնելու, կեղծիք և սուտ տարածելու հարթակ: Վատն այն է, որ սրա շահառուն մեզ թշնամի համարող օտարն է, հետևաբար՝ վայ մեզ:

Հովհաննես Ավետիսյան

Դիտվել է՝ 109

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Զանգեզուրի միջանցքը՝ Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու գործիք

Զանգեզուրի միջանցքը՝ Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու գործիք

Ստորև ներկայացվող վերլուծությունը բերված է թուրքական մամուլի նյութերից։ Այն արտացոլում է Անկարայի քաղաքական և փորձագիտական շրջանակներում շրջանառվող տեսակետները Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ։ Տեքստը ցույց է տալիս, թե ինչպես է Թուրքիայում ներկայացվում միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը՝ որպես էներգետիկ, լոգիստիկ և աշխարհաքաղաքական խաչմերուկ, որտեղ Անկարան փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Հիմա տերևները գույն են ընտրում ուշ աշնանային ցուցահանդեսի համար
Հիմա տերևները գույն են ընտրում ուշ աշնանային ցուցահանդեսի համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.