Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2025
 
Լեհաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն է տարածել, որում մեղադրել է Ռուսաստանին՝ ՈՒկրաինայում գտնվող թիրախների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների ժամանակ իր օդային տարածքը աննախադեպ կերպով խախտելու մեջ։ «Լեհաստանի Զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող ռեսուրսները մնում են լիովին պատրաստ՝ անհապաղ արձագանքելու համար»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։               
 
Նորություններ » Հիմա տերևները գույն են ընտրում ուշ աշնանային ցուցահանդեսի համար

Հիմա տերևները գույն են ընտրում ուշ աշնանային ցուցահանդեսի համար

Հիմա տերևները գույն են ընտրում ուշ աշնանային ցուցահանդեսի համար
11.09.2025 | 19:12

Զովացել ա, էլ շոգը չի տանջում։ Բայց արևի այրող ճառագայթները ոչ մի տեղ չեն կորել, մտել են տերևների մեջ ու դարձել աշնանային գույների ներկապնակ, որը դեռ մեզ տեսանելի չի։ Հիմա տերևները գույն են ընտրում ուշ աշնանային ցուցահանդեսի համար։ Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա՝ նրանք են ընտրում իրանց ծերության գույնը ու մեռնում են գունավոր։

Իսկ մենք վայելում ենք տարվա ամենահաճելի օրերը։ Շուտով կգան էն եղանակները, որ ընկերս ասում էր «պենջակով եղանակներ», ու կերկարեն մինչև ձմեռ։ Ձմռանը նախանձով կհիշենք էս եղանակները։ Կկարոտենք։ Բայց աշնան կարոտը թեթև կարոտ ա՝ գիտենք, որ աշունն էլի ա գալու։ Սպասել ա պետք։

Ա՛յ, երբ կյանքի աշունն ա անցնում, ու գալիս ա ձմեռը, էդ աշունը էլ երբեք չի գա։ Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե համարենք, որ սա հենց մեր կյանքի աշունն ա, ապրենք, վայելենք, իսկ երբ ձմեռը գա, հավատանք, որ մեր կյանքի աշունն էլի կգա, պարզապես սպասել ա պետք։

Ի՜նչ պիտի լինի, ոնց ուզենք, նենց էլ կլինի, մենք չե՞նք ստեղծում մեր աշխարհը։ Եթե տերևը կարող ա իր գույնն ընտրել, մենք ինչի՞ չենք կարող։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 278

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Զանգեզուրի միջանցքը՝ Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու գործիք

Զանգեզուրի միջանցքը՝ Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու գործիք

Ստորև ներկայացվող վերլուծությունը բերված է թուրքական մամուլի նյութերից։ Այն արտացոլում է Անկարայի քաղաքական և փորձագիտական շրջանակներում շրջանառվող տեսակետները Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ։ Տեքստը ցույց է տալիս, թե ինչպես է Թուրքիայում ներկայացվում միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը՝ որպես էներգետիկ, լոգիստիկ և աշխարհաքաղաքական խաչմերուկ, որտեղ Անկարան փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Հիմա տերևները գույն են ընտրում ուշ աշնանային ցուցահանդեսի համար
Հիմա տերևները գույն են ընտրում ուշ աշնանային ցուցահանդեսի համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.