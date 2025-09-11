Դրամական արժեքներ

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Լեհաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն է տարածել, որում մեղադրել է Ռուսաստանին՝ ՈՒկրաինայում գտնվող թիրախների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների ժամանակ իր օդային տարածքը աննախադեպ կերպով խախտելու մեջ։ «Լեհաստանի Զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող ռեսուրսները մնում են լիովին պատրաստ՝ անհապաղ արձագանքելու համար»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։               
 
11.09.2025 | 21:59
Սեպտեմբերի 12
Նախ փնտրեցեք Աստծո Արքայությունը և
Նրա արդարությունը, և այդ բոլորը Աստված
Ձեզ ավելիով կտա (Մատթ. Զ. 33 ):
Եթեքո աչքը պարզ է, քո ամբողջ մարմինը
լուսավոր կլինի (Մատթ. Զ. 22 )։
Հոգու աչքը – կամքն է:
Եթե քո կամքի միակ բաղձանքը Իմ արքայությանը հասնելն է, այն գտնելն ու նրա համար ծառայելն է, այդ ժամանակ քո մարմինը իրոք լույսով լցված կլինի:
Երբ ձեզ ասվեց, որ նախ Աստծո արքայությունը պետք է փնտրել, ապա դուք ի սկզբանե պետք է ունենաք վստահությունը, որ ձեր ուզածը այդ թագավորությանը հասնելն է:
Այլ կերպ ասած, պարզ ու հավատավոր հայացք ունենալ` Աստծո փառքին ուղղված:
Կամենալ ու ցանկանալ միայն Իր արքայության գալը: Ամեն բանի մեջ` Իր թագավորության ներկայությունն ու տիրապետումը տեսնել:
Հոգևոր արժեքներից զատ, ուրիշ այլ արժեք մի ճանաչեք: Ոչ մի ուրիշ շահ, բացի հոգևոր շահից: ՈՒրեմն` ամեն ինչի մեջ Աստծո թագավորությունը փնտրեք։ Ամեն ինչի մեջ:
Նյութական միջոցներ փնտրեք սոսկ այն դեպքում, երբ այն պիտի գործադրվի ի շահ Իմ թագավորության նպատակների իրականացմանը:
Դրամական արժեքներից բոլորովին հեռացեք:
Քայլեք Ինձ հետ:
Սովորեք Ինձնից:
Զրուցեք Ինձ հետ:
Սրանց մեջ է ձեր ճշմարիտ երջանկությունը:
Զանգեզուրի միջանցքը՝ Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու գործիք

Ստորև ներկայացվող վերլուծությունը բերված է թուրքական մամուլի նյութերից։ Այն արտացոլում է Անկարայի քաղաքական և փորձագիտական շրջանակներում շրջանառվող տեսակետները Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ։ Տեքստը ցույց է տալիս, թե ինչպես է Թուրքիայում ներկայացվում միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը՝ որպես էներգետիկ, լոգիստիկ և աշխարհաքաղաքական խաչմերուկ, որտեղ Անկարան փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը...

Հիմա տերևները գույն են ընտրում ուշ աշնանային ցուցահանդեսի համար
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
