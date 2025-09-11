Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2025
 
Լեհաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն է տարածել, որում մեղադրել է Ռուսաստանին՝ ՈՒկրաինայում գտնվող թիրախների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների ժամանակ իր օդային տարածքը աննախադեպ կերպով խախտելու մեջ։ «Լեհաստանի Զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող ռեսուրսները մնում են լիովին պատրաստ՝ անհապաղ արձագանքելու համար»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։               
 
Նորություններ » Աղոթարան

Աղոթարան

Աղոթարան
11.09.2025 | 22:00
Հայր իմ,
Քո կամքով բացում եմ աչքերս և սիրտս՝ շնորհակալության զգացումով։
Շնորհակալ եմ, որ լույսովդ ինձ արթնացրեցիր՝ նոր կյանքի հնարավորություն տալով։
Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, որ նվեր է Քո ձեռքերից։
Շնորհակալ եմ հանապազօրյա հացի համար, որ դնում ես իմ սեղանին։
Շնորհակալ եմ ջերմության համար, որ տարածում ես ընտանիքիս մեջ։
Երախտագիտությամբ եմ կանգնում, և խոնարհությամբ ասում․
ամեն բան Քո ձեռքերից է գալիս՝
և բարիք է դառնում նրանց համար, ովքեր սիրում են Քեզ։
Իմ Արարիչ,
Շնորհակալ եմ, թե ուրախության և թե տխրության համար,
որովհետև ամեն բան օգնում է դեպի Քեզ մոտենալու։
Թեև դժվար է Քեզ մոտենալը, բայց առանց Քեզ էլ անհնար է ապրելը այս աշխարհում։
Օրհնությո՛ւն և փառք Քո Սուրբ անվանը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից
Ամե՛ն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Դիտվել է՝ 41

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Զանգեզուրի միջանցքը՝ Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու գործիք

Զանգեզուրի միջանցքը՝ Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու գործիք

Ստորև ներկայացվող վերլուծությունը բերված է թուրքական մամուլի նյութերից։ Այն արտացոլում է Անկարայի քաղաքական և փորձագիտական շրջանակներում շրջանառվող տեսակետները Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ։ Տեքստը ցույց է տալիս, թե ինչպես է Թուրքիայում ներկայացվում միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը՝ որպես էներգետիկ, լոգիստիկ և աշխարհաքաղաքական խաչմերուկ, որտեղ Անկարան փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Հիմա տերևները գույն են ընտրում ուշ աշնանային ցուցահանդեսի համար
Հիմա տերևները գույն են ընտրում ուշ աշնանային ցուցահանդեսի համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.