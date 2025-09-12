Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.09.2025
 
ԳԱԱ-ն այլևս ոչ թե գիտություն արտադրող կազմակերպություն է, այլ խորհրդատվական և փորձագիտական հիմնադրամի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություն

12.09.2025 | 11:20

Գիտությունների Ազգային ակադեմիայով են անցել Օրբելին, Վիկտոր Համբարձությանն ու այլ մեծեր։ Այն զրկվեց իր կարգավիճակից, ԳԱԱ-ն այլևս ոչ թե գիտություն արտադրող կազմակերպություն է, այլ խորհրդատվական և փորձագիտական հիմնադրամի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություն։

ՈՒ՞ր են գնալու շուրջ 32 ինստիտուտներ և 9 գիտաօժանդակ կազմակերպությունները։

Մոտավոր 40 գիտական կազմակերպությունների ճակատագիր մնաց օդում կախված՝ շուրջ 2400 գիտաշխատողներով։ Բնականաբար, գիտությունը վերակազմակերպելու խնդիր ունենք, արդիականացնելու և պետության կարիքներին հարմարեցնելու խնդիր կա, բայց հերթական անգամ ավերում ենք մի բան և չգիտենք՝ տեղն ինչ ենք կառուցելու։

ՈՒ՞ր են գնալու ինստիտուտները, մի ամբողջ Գիտությունների ազգային ակադեմիա` իր տնտեսությամբ, ենթակառուցվածքներով` ակադեմիական քաղա՞ք, 15-րդ թաղամասում հատկացված տափաստանային տարածք, որի ամբողջական հայեցակարգը դեռ չկա։

Չգիտենք՝ կկառուցվի՞, թե՞ ոչ, քանի տարի կտևի։

Ի վերջո, սա այն իշխանությունն է, որ ինչին ձեռք է տվել, կազմաքանդել է, իրավունք ունենք ես և հազարավորներ կասկածելու։

Լիլիթ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

