Գիտությունների Ազգային ակադեմիայով են անցել Օրբելին, Վիկտոր Համբարձությանն ու այլ մեծեր։ Այն զրկվեց իր կարգավիճակից, ԳԱԱ-ն այլևս ոչ թե գիտություն արտադրող կազմակերպություն է, այլ խորհրդատվական և փորձագիտական հիմնադրամի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություն։
ՈՒ՞ր են գնալու շուրջ 32 ինստիտուտներ և 9 գիտաօժանդակ կազմակերպությունները։
Մոտավոր 40 գիտական կազմակերպությունների ճակատագիր մնաց օդում կախված՝ շուրջ 2400 գիտաշխատողներով։ Բնականաբար, գիտությունը վերակազմակերպելու խնդիր ունենք, արդիականացնելու և պետության կարիքներին հարմարեցնելու խնդիր կա, բայց հերթական անգամ ավերում ենք մի բան և չգիտենք՝ տեղն ինչ ենք կառուցելու։
ՈՒ՞ր են գնալու ինստիտուտները, մի ամբողջ Գիտությունների ազգային ակադեմիա` իր տնտեսությամբ, ենթակառուցվածքներով` ակադեմիական քաղա՞ք, 15-րդ թաղամասում հատկացված տափաստանային տարածք, որի ամբողջական հայեցակարգը դեռ չկա։
Չգիտենք՝ կկառուցվի՞, թե՞ ոչ, քանի տարի կտևի։
Ի վերջո, սա այն իշխանությունն է, որ ինչին ձեռք է տվել, կազմաքանդել է, իրավունք ունենք ես և հազարավորներ կասկածելու։
Լիլիթ ԳԱԼՍՏՅԱՆ