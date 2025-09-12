Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.09.2025
 
Փաշինյանը «որդեգրեց» Տեր Արամին՝ որպես «հոգևոր կցորդ»

Փաշինյանը «որդեգրեց» Տեր Արամին՝ որպես «հոգևոր կցորդ»

Փաշինյանը «որդեգրեց» Տեր Արամին՝ որպես «հոգևոր կցորդ»
12.09.2025 | 11:57

Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը չի սահմանափակվում ներքաղաքական բանավեճով։

Այն արտացոլում է շատ ավելի վտանգավոր միտում․ հոգևոր իշխանությունը զավթելու փորձ։

Վարչապետը, իր ձեռքում կենտրոնացնելով պետական լծակները, այժմ փորձում է հաստատել վերահսկողություն նաև հոգևոր ոլորտում։

Տեր Արամի «առանձնահատուկ դերն» ակնհայտ է․ նա ներկայացվում է որպես եկեղեցու ներսում իշխանության խոսափող, բայց իրականում կոչված է ծառայելու վարչապետի քաղաքական ծրագրին։

Սա արդեն սովորական քաղաքական գործընթաց չէ, այլ պետական հաստատությունների արժեզրկում և դրանց փոխարինում՝ աղանդավորական բնույթի կառույցով, որտեղ առաջնորդը Փաշինյանն է, իսկ «հոգևոր մարգարեն»՝ Տեր Արամը։

Այս քայլով վտանգվում են ոչ միայն եկեղեցու անկախությունը, այլև Սահմանադրությամբ ամրագրված իշխանությունների տարանջատման սկզբունքները։

Սուրեն ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ

