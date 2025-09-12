Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.09.2025
 
12.09.2025 | 12:12

Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ «ժողովրդի վստահությունը չվայելող ֆրանսիական կառավարությանը իմպիչմենտ հայտարարեց Ֆրանսիայի Ազգային ժողովը և հեռացրեց»:

Նախագահ Սարգսյանի այս հայտարարությունը, գոնե ինձ համար, տարակուսելի է:

Որովհետև, նախ՝ Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Բայրուն ինքն էր իր կառավարության հետագա աշխատանքի նպատակահարմարության հարցը մտցրել խորհրդարան, և երկրորդ՝ նշել էր հիմնական պատճառը:

Այն է՝ երկրի նախագահի վարած արտաքին քաղաքականության հետևանքով, քաղաքականություն, որն արտահայտում է ոչ թե Ֆրանսիայի ազգային, այլ ԵՄ գլոբալ շահերը, Ֆրանսիա պետության արտաքին պարտքը յուրաքանչյուր ժամում ավելանում է 12 միլիոն եվրոյով:

Սա, փաստորեն, վարչապետի կողմից կատարված սթափության կոչ էր:

Իսկ ֆրանսիական խորհրդարանը վարվեց ճիշտ հայ այն կնոջ նման, որ ասում էր՝ թեկուզ հացը 1000 դրամ էլ դառնա...

Իսկ նախագահ Մակրոնն էլ իր հավատարիմ ընկերոջը նշանակեց վարչապետ և հանձնարարեց ձևավորել կառավարություն։

Բայրուի կառավարության հեռանալը աղերս անգամ չունի իմպիչմենտի հետ:

Իմպիչմենտի պահանջը Մակրոնի հանդեպ է։

Եվ որքան ճիշտ էր Ֆրանսիայի նախագահ (1981-1995թթ) Ֆրանսուա Միտերանը, երբ հաճախակի կրկնում էր. «Ես Ֆրասիայի վերջին նախագահն եմ: Ինձանից հետո գալու են գլոբալիստները»։

ՈՒրիշները՝ չգիտեմ ինչպես, բայց Միտերանին փոխարինած գլոբալիստ Ժակ Շիրակի

մեզ հասցրած հարվածը կործանիչ եղավ:

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

