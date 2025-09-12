Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.09.2025
 
ԱՄՆ-ը կոչ է անում G7 երկրներին ստիպել Հնդկաստանին և Չինաստանին ավելի բարձր սակագներ սահմանել ռուսական նավթի վրա, ինչը պետք է համոզի Մոսկվային բանակցելու ՈՒկրաինայի հետ՝ հաղորդում է Financial Times-ը։ «Եթե մեր եվրոպացի դաշնակիցները լուրջ են վերաբերվում իրենց տարածաշրջանում պատերազմը դադարեցնելուն, ապա պետք է միանան մեզ՝ բարձր սակագներ սահմանելու հարցում, որոնք կվերացվեն պատերազմի ավարտի օրը»,- ասել է ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարության պաշտոնյան:               
 
Ժամանակները փոխվել են

12.09.2025 | 14:05

Կային ժամանակներ,

Երբ հանցագործներին

ու ավազակներին էին

խաչեր բարձրացնում,

Հիմա փոխվել են ժամանակները.-

«ԽԱՉԵՐՆ են ԲԱՐՁՐԱՆՈՒՄ» ավազակների վրա։

Ավաղ, հիմա փոխվել են ժամանակները...

Տեր իմ Աստված.

Դու այն ժամանակ`

մարդկության փրկության համար,

Քո Միածին Որդուն չխնայեցիր,

Զոհաբերեցիր`

Խաչ բարձացնելով.

Եվ Չ'ը եղծվեց մարմինը Նրա,

Ոչ էլ ստվերվեց` լուսեղեն ու անբիծ փառքը, դրանից,

Երբ աջ ու ձախ կողմում

Խաչին գամեցին երկու ավազակ հանցագործների։

Իսկ Հիմա Ժամանակները փոխվել են, Տեր իմ Աստված,

Հիմա հոգիները վաճառածներին,

Երկիրը հասցրած կործանման եզրին,

Չ'են գամում խաչին։

Հիմա ժամանակները փոխվել են Տեր իմ։

Հիմա`

«ՄԵԾԱՄԵԾ ՄԱՐԴԻԿ ՀԵՌՈՒ ԵՆ ԿԱՆԳՆԱԾ,

ԱՍՊԱՐԵԶԸ

ՀԱՄԲԱԿՆԵՐՈՒՆ Է ԹՈՂԱԾ»,

Հիմա տականքն ու աղբը

վեր են բարձացած,

Չարն ու բԱրին խառնել են իրար,

ԱՆբարոներն են ճառում` բարոյականից,

Ավազակներին

Չեն գամում խաչին։

Հիմա ժամանակները

փոխվել են, Տեր իմ։

Հիմա «փոխվել են»

նույնիսկ ավազակները`

Նոր դիմակ հագած,

Դարձել են «տեր ու տիրակալ»

«ԽԱՉԱԿԻՐ» են դարձել ավազակները հին,

Եվ այսօր նորեն ու կրկին

«Գողն ամենաբարձրն է գոռում. «ԲՌՆԵՑԵՔ ԳՈՂԻՆ»։

Հիմա ժամանակները փոխվել են Տեր իմ Աստված։

Տ. Հ. Աշոտ Ե ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ

Դիտվել է՝ 150

