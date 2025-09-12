Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Նորություններ » Խոսույթ, որ դառնում է գործիք Ադրբեջանի ձեռքին

Խոսույթ, որ դառնում է գործիք Ադրբեջանի ձեռքին

Խոսույթ, որ դառնում է գործիք Ադրբեջանի ձեռքին
12.09.2025 | 18:16

ՀՀ իշխանականների՝ սեփական հակապետական քայլերը արդարացնելու ու կեղծիքները շղարշելու կարևոր մեթոդներից մեկն էլ Ադրբեջանի անունից շարունակ խոսելն է։ Անգամ իմաստ չեմ տեսնում անդրադառնալ, թե նրանցից ով ինչ է ասում, բայց հակառակորդի շահերի ակտիվ ներկայացման հարցում մրցակցության պակաս չկա։ Այնպիսի տպավորություն է, որ հայ լրագրողները հարց տալիս են ոչ թե ՀՀ հարկատուի փողերով ապրող և ՀՀ-ն ներկայացնող պաշտոնյաներին, այլ հենց ադրբեջանցի պաշտոնյաներին, անգամ միջազգային հանրության ներկայացուցիչներին էլ չէ, հենց Ադրբեջանի շահերը սպասարկող ու ադրբեջանական թեզերը առաջ մղող, ուղղակի «յան» ազգանունով պաշտոնյաների հետ են շփվում հայ լրագրողները։ Մի օր չեղավ ադրբեջանցի պաշտոնյային հարց տան, ասի՝ բա գիտե՞ք, հայկական կողմը այսպես է մտածում, եկեք դա էլ նկատի ունենանք։

Երբ ՀՀ պաշտոնյաներին տրվում են փաստական հենքի վրա կառուցված տրամաբանական հարցեր, առաջ է բերվում հենց ադրբեջանական կողմի համար շահավետ խոսույթ, հետո դա դառնում է գործիք Ադրբեջանի ձեռքին և ուղղվում ՀՀ-ի դեմ։ Արդեն հայտնի գործելաոճ է սա։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, որ ավելի լավ է նրանց առհասարակ հարցեր չտան հայ լրագրողները, չէ՞ որ այդ պատասխաններն ուղղվում են հենց մեր պետության դեմ:

Տաթևիկ Հայրապետյան

