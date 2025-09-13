Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.09.2025
 
ԱՄՆ-ը կոչ է անում G7 երկրներին ստիպել Հնդկաստանին և Չինաստանին ավելի բարձր սակագներ սահմանել ռուսական նավթի վրա, ինչը պետք է համոզի Մոսկվային բանակցելու ՈՒկրաինայի հետ՝ հաղորդում է Financial Times-ը։ «Եթե մեր եվրոպացի դաշնակիցները լուրջ են վերաբերվում իրենց տարածաշրջանում պատերազմը դադարեցնելուն, ապա պետք է միանան մեզ՝ բարձր սակագներ սահմանելու հարցում, որոնք կվերացվեն պատերազմի ավարտի օրը»,- ասել է ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարության պաշտոնյան:               
 
Նորություններ » Աղոթարան

Աղոթարան

Աղոթարան
12.09.2025 | 22:00

Բարերար Տեր,

Շնորհակալ եմ կյանքիս լուսաբացի համար, որում ես կարող եմ տեսնել Քո անսահման գթությունը:

Օգնիր ինձ սովորել ընդունել այն, ինչ չեմ կարող փոխել կյանքում,

Եվ փոփոխել այն, ինչ կարող եմ փոխել իմ բարիքի համար։

Թող իմ քայլերը լինեն խոհեմ և իմաստուն,

ՈՒ իմ արարքներով և խոսքերով ես տարածեմ քո լույսը ու սիրո ձայնը:

Տեր,

ուղղի՛ր իմ քայլերը այս օրվա մեջ,

Որ ես կարողանամ անել բարիք և սերմանել բարություն,

Որպես քո սիրո արտացոլում,

ՈՒ հիշեցրու ինձ, որ աշխարհի խաղաղությունը սկսվում է իմ սեփական սրտից:

Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր պահի համար,

Թող հավատս ամուր մնա, հույսս պայծառ, և սիրտս՝ բաց ու խաղաղ:

Եվ միշտ գոհությամբ փառավորեմ Քեզ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից

Ամեն։

«Հոգու կանչ»-ի ՖԲ էջից

Դիտվել է՝ 82

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Միջանցք» տերմինն առաջին անգամ շրջանառել է «Կոմերսանտ» պարբերականը

«Միջանցք» տերմինն առաջին անգամ շրջանառել է «Կոմերսանտ» պարբերականը

2020 թ նոյեմբերի 9/10-ի եռակողմ հայտարարությունը պայմանագիր չէ:
Պատերազմը դադարեցնելու պարտավորություն է :
Այդ փաստաթուղթը ունի երկու կողմ ՝ պահանջատեր, Ադրբեջան և պարտատու՝ Հայաստան:
Եվ պատերազմը իր հեղինակությամբ դադարեցնող միջնորդ՝ Ռուսաստան:
Հայաստանն իր ստորագրությամբ պարտավորվել է կատարել այն պահանջները, որոնք պահանջում է Ադրբեջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

«Էսքան որ կարդում ես, գոնե դառնայիր էն «Գիքորը» գրողի պես մարդ»
«Էսքան որ կարդում ես, գոնե դառնայիր էն «Գիքորը» գրողի պես մարդ»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.