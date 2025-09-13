Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.09.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր վարչակազմը, ամենայն հավանականությամբ, հետաքննություն կսկսի Ջորջ Սորոսի կամ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ՝ Դեմոկրատական կուսակցության խոշոր դոնորին մեղադրելով բողոքի ցույցերը ֆինանսավորելու մեջ: «Ցուցարարները գումար են ստանում Սորոսից և այլ մարդկանցից։ Մենք կհետաքննենք Սորոսի գործը։ Դա ավելին է, քան սոսկ բողոքի ցույցերը»,- ընդգծել է Թրամփը։               
 
Նորություններ » Բացատրեմ պարզ

Բացատրեմ պարզ

Բացատրեմ պարզ
13.09.2025 | 10:29

Պարզ քաղաքացիները ինձ հարցնում են ի՞նչ է լինելու Սյունիքի հետ եւ էդ ինչ միջանցքի մասին են բոլորը խոսում։

Բացատրեմ պարզ լեզվով։

Քանի որ ինքն Իջեւանում է ծնվել, ուզում է մեր երկիրը դարձնել իջեւանա-տուն, իրենց լեզվով՝ քյարվանսարա։

Այն ամենը ինչ նա այսօր հանձնել է եւ դեռ հանձնում է, նախաստորագրված վաշինգտոնյան էն թուղթը իր բոլոր խութերով մեր երկիրը դարձնելու է հենց ճամփի վրայի հյուրատուն (ավելի վատ բառ կա սրա համար)՝ դրանից բխող բոլոր վատ եւ անդառնալի հետեւանքներով։ Աշխարհաքաղաքական այլոց շահերը դեռ մի կողմ։

Օրինակ, ով կուզի, ոնց կուզի, երբ կուզի կգա-կանցնի եւ էդ միջանցքում չի լինի հայկական պետության գեթ մեկ ներկայացուցիչ, զինվոր, սահմանապահ, որ կհարցնի՝ ո՞ւր ես գնում, ինչու՞ ես գնում եւ ի՞նչ ես տանում։ ՈՒ, եթե ադրբեջանական կողմում կանգնած մի զինվորի կամ սահմանապահի մտքով կանցնի մտնել Սյունիքի գյուղերից մեկը, տներից մեկը, սպանելու, գողանալու, թալանելու նպատակով, չի լինի մի հայ զինվոր, սահմանապահ, չի լինի հայոց պետականության գեթ մեկ ներկացաուցիչ, որ կբռնի ավազակին եւ կպատժի։ Այլ բառով ասած՝ չի լինի մեր Սյունիքի, մեր երկրի, մեր քաղաքացու անվտանգություն, չի լինի անվտանգության ոչ մի նշույլ։ Այս իրավիճակում ուրիշ ինչ է դառնալու մեր Սյունիքը եւ մեր երկիրը, եթե ոչ՝ մի մեծ միջանցք, որտեղ տեր-տիրականը կլինի հարեւան-թշնամին։

Մտածեք, սիրելի հայեր, մտածեք եւ գործենք միասին։

Մարգարիտ ԵՍԱՅԱՆ

Հ․Գ․

Էդ մուրճով մի մեծ անցք փորի ճակատիդ։

Դիտվել է՝ 80

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Միջանցք» տերմինն առաջին անգամ շրջանառել է «Կոմերսանտ» պարբերականը

«Միջանցք» տերմինն առաջին անգամ շրջանառել է «Կոմերսանտ» պարբերականը

2020 թ նոյեմբերի 9/10-ի եռակողմ հայտարարությունը պայմանագիր չէ:
Պատերազմը դադարեցնելու պարտավորություն է :
Այդ փաստաթուղթը ունի երկու կողմ ՝ պահանջատեր, Ադրբեջան և պարտատու՝ Հայաստան:
Եվ պատերազմը իր հեղինակությամբ դադարեցնող միջնորդ՝ Ռուսաստան:
Հայաստանն իր ստորագրությամբ պարտավորվել է կատարել այն պահանջները, որոնք պահանջում է Ադրբեջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

«Էսքան որ կարդում ես, գոնե դառնայիր էն «Գիքորը» գրողի պես մարդ»
«Էսքան որ կարդում ես, գոնե դառնայիր էն «Գիքորը» գրողի պես մարդ»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.