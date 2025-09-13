Տեղահանություն

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր վարչակազմը, ամենայն հավանականությամբ, հետաքննություն կսկսի Ջորջ Սորոսի կամ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ՝ Դեմոկրատական կուսակցության խոշոր դոնորին մեղադրելով բողոքի ցույցերը ֆինանսավորելու մեջ: «Ցուցարարները գումար են ստանում Սորոսից և այլ մարդկանցից։ Մենք կհետաքննենք Սորոսի գործը։ Դա ավելին է, քան սոսկ բողոքի ցույցերը»,- ընդգծել է Թրամփը։               
 
13.09.2025

1

Սկիզբը - աղաղակով, նզովքով ու ցասմամբ,

ավարտվում է… սակայն չի ավարտվում այն,

շարունակվում է կրակ-մրմունջներով, մեղքով,

հուսասպանությամբ ու աղաղակով անձայն…

2

Տեղահանության պահին սատանան ներկա է,

և Աստված է ներկա,- նրանք կողք կողքի հետևում են անխոս,

թե ինչպես է մարդը արմատախիլ արվում իր հողեղեն սիրուց

և կորցնում պատկերն իր աստվածատուր:

3

Ոտնահետքեր ես թողնում սառը ունայնության

և ո՛չ հողի վրա, որ նվաճված է արդեն լիաչափ՝

այլոց տենչանքների զորաբանակով:

4

Քեզ տեսնում են, հենվում քո խռովքի վրա,

հաշվում են կորուստներդ հասույթի երկար աղյուսակի մեջ,-

նրանք ճգնում են ավարառել քեզ ու մսխել ոգիդ,-

չե՛ս արտացոլվում նրանց աչքերում, նրանց նվիրական,

ներքին հայելու մեջ դու ջնջվող կետ ես,

և այն ուրվականն ես, որով փորձում են սարսափի մատնել յուրայիններին:

6

ՈՒղիդ չափվում է խոր հառաչանքով,

և անչափելի տառապանքն է քեզ խթանում լինել ողջ ու գոյական,-

անվերջանալի տեղաշարժի մեջ ես, իսկ իրականում -

դու լեզուդ կծած՝ հա՜ պտտվում ես քո ստվերի շուրջ,

որ նշմարվում է անգամ խավարում,

բախտիդ անհատակ իջվածքներում նաեւ:

8

Տեղահանությունը վայրից վայր չէ, այլ՝

թռիչքից՝ անկում, երազից՝ խորշեր իրականության,

սիրուց՝ քամահրանք, կյանքից՝ հուշ-ճամբար ու տեսիլատեղ:-

Դու հաշվառված ես նոր ու ձևական գրանցամատյանում,

քեզ կանչում են փուչ ասուլիսների,

բայց քո անունը չի՛ հնչում Երկրում – այլեւս, գուցե չհնչի երբեք:

10

Մեղք է երկիրը, երբ հեռանում ես,- բռնությամբ թե կամոք,-

միայնակ է մնում, պարապ ու խաբված,

քո սիրո էդ ի՞նչ շողքով կարող ես սփոփել նրան,

ի՞նչ քավութամբ ես շունչ տալու երկրիդ կոտրված սրտին…

11

Կորած ամեն ինչ քո ներսում է հիմա,-

ծանրաբեռն նավակ ես ժամանակի խորշում,

եւ սրտապատառ սպասում ես Դարձի քամիներին…

10-11.08.2025

Հրանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

