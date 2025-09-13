Թրամփը վստահ է, թե խաղաղացրել է Ադրբեջանին ու Ալբանիային

Երբ հաջորդ անգամ ՀՀ-ական ոչ բարով իշխանությունները ձեզ պատմեն, թե ինչ կարևոր թուղթ են ստորագրել Թրամփի հետ և որ իբր Թրամփը չի թողնի, որ Հայաստանը նեղացվի և փաստացի հանդիսանում է Ադրբեջանի կողմից Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերի կատարման երաշխավորը, կարող եք ուղղակի բարձր, շատ բարձր, շատ շատ բարձր ծիծաղել այդ մարդկանց երեսին։
Թրամփն անգամ չի հիշում, որ փաստաթուղթ է ստորագրել հենց Հայաստանի հետ․ նա վստահ է, թե խաղաղացրել է Ադրբեջանին ու Ալբանիային։
Հասկանում եք՞, թե ինչ մակարդակի հիմարության վրա են այս իշխանությունները կառուցում իրենց խոսքը, երբ ասում են, թե խաղաղություն է եկել։ Սա պարզապես անսահման մարազմ է։
Արման ԱԲՈՎՅԱՆ
