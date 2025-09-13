Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր վարչակազմը, ամենայն հավանականությամբ, հետաքննություն կսկսի Ջորջ Սորոսի կամ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ՝ Դեմոկրատական կուսակցության խոշոր դոնորին մեղադրելով բողոքի ցույցերը ֆինանսավորելու մեջ: «Ցուցարարները գումար են ստանում Սորոսից և այլ մարդկանցից։ Մենք կհետաքննենք Սորոսի գործը։ Դա ավելին է, քան սոսկ բողոքի ցույցերը»,- ընդգծել է Թրամփը։               
 
Թրամփը վստահ է, թե խաղաղացրել է Ադրբեջանին ու Ալբանիային

Թրամփը վստահ է, թե խաղաղացրել է Ադրբեջանին ու Ալբանիային

Թրամփը վստահ է, թե խաղաղացրել է Ադրբեջանին ու Ալբանիային
13.09.2025 | 11:15

Երբ հաջորդ անգամ ՀՀ-ական ոչ բարով իշխանությունները ձեզ պատմեն, թե ինչ կարևոր թուղթ են ստորագրել Թրամփի հետ և որ իբր Թրամփը չի թողնի, որ Հայաստանը նեղացվի և փաստացի հանդիսանում է Ադրբեջանի կողմից Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերի կատարման երաշխավորը, կարող եք ուղղակի բարձր, շատ բարձր, շատ շատ բարձր ծիծաղել այդ մարդկանց երեսին։

Թրամփն անգամ չի հիշում, որ փաստաթուղթ է ստորագրել հենց Հայաստանի հետ․ նա վստահ է, թե խաղաղացրել է Ադրբեջանին ու Ալբանիային։

Հասկանում եք՞, թե ինչ մակարդակի հիմարության վրա են այս իշխանությունները կառուցում իրենց խոսքը, երբ ասում են, թե խաղաղություն է եկել։ Սա պարզապես անսահման մարազմ է։

Արման ԱԲՈՎՅԱՆ

Տեսանյութը՝

https://www.facebook.com/watch?v=1181928827097681

