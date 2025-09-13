Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր վարչակազմը, ամենայն հավանականությամբ, հետաքննություն կսկսի Ջորջ Սորոսի կամ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ՝ Դեմոկրատական կուսակցության խոշոր դոնորին մեղադրելով բողոքի ցույցերը ֆինանսավորելու մեջ: «Ցուցարարները գումար են ստանում Սորոսից և այլ մարդկանցից։ Մենք կհետաքննենք Սորոսի գործը։ Դա ավելին է, քան սոսկ բողոքի ցույցերը»,- ընդգծել է Թրամփը։               
 
Բանակը փաստացի վերածում են դեկորատիվ-արարողակարգային ինստիտուտի

13.09.2025 | 17:04

2022-ի այս օրը մենք ունեցանք մեր ռազմական պատմության ամենախայտառակ էջը՝ թշնամին մեկ հարվածով՝ Գեղարքունիքից մինչև Սյունիք գրավեց 53 դիրք։ 200-ից ավելի զոհվածներ, և տասնյակներով անհետ կորածներ։

Ուղղակի զուտ համեմատության համար՝ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին թշնամու հարձակումը տասնապատիկ ավելի հզոր էր ու մասշտաբային, բայց ոչ զոհերի, ոչ դիրքային ու տարածքային կորուստների քանակով համադրելի չէր 2022-ի սեպտեմբերյան խայտառակության հետ։

44-օրյայի առաջին օրը՝ Մռավից մինչև Հորադիզ ռազմաճակատի ամբողջ երկայնքով, մեր զոհերը մոտ 150-նն էին։ Եվ ոչ մի դիրքի շրջափակման դեպք չի եղել, ի տարբերություն Վարդենիսից մինչև Ներքին Հանդ հատվածի, որտեղ դա համատարած էր։

Այս թվերը թող հատկապես նայեն նրանք, ովքեր պնդում են, թե բանակ չենք ունեցել, ու սրանք բանակ են սարքում։

Անցել է 3 տարի, ու մեր բանակը համակարգային առումով շարունակել է դեգրադացիան և ներկայում ավելի վատ վիճակում է, քան նույնիսկ 2022-ին էր։ Հասել են մի կետի, որ ընդհանրապես ցանկանում են բանակը կրճատել, փաստացի այն վերջնականապես վերածել դեկորատիվ-արարողակարգային ինստիտուտի։

Այս ընթացքը պետք է կանգնեցվի!

Վահրամ Մարտիրոսյան

