13.09.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր վարչակազմը, ամենայն հավանականությամբ, հետաքննություն կսկսի Ջորջ Սորոսի կամ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ՝ Դեմոկրատական կուսակցության խոշոր դոնորին մեղադրելով բողոքի ցույցերը ֆինանսավորելու մեջ: «Ցուցարարները գումար են ստանում Սորոսից և այլ մարդկանցից։ Մենք կհետաքննենք Սորոսի գործը։ Դա ավելին է, քան սոսկ բողոքի ցույցերը»,- ընդգծել է Թրամփը։               
 
Հին ու մշտապես կիրառվող քաղաքական ռազմավարություն

Հին ու մշտապես կիրառվող քաղաքական ռազմավարություն

Հին ու մշտապես կիրառվող քաղաքական ռազմավարություն
13.09.2025 | 18:16

Սա դասական օրինակ է, թե ինչպես մանիպուլյացիան և քարոզչությունը կարող են խեղդել նույնիսկ ամենավտանգավոր ժողովրդական շարժումները։

Բաժանիր, որ տիրես կամ` բաժանիր ու տիրիր. սա հին ու մշտապես կիրառվող քաղաքական ռազմավարություն է։ Իշխանություններին միշտ ձեռնտու է, որ ժողովրդի դժգոհ զանգվածները կռվեն իրար հետ, ոչ թե իրենց` իշխանության դեմ։

Սոցիալական մանիպուլյացիա

Իշխանությունը չի փորձում լուծել խնդիրները կամ հանել դժգոհության պատճառը։ Փոխարենը, մարդկանց ուշադրությունն ուղղորդում է միմյանց՝ ստեղծելով հակասություններ։

Ժողովրդի ինքնաոչնչացում

Երբ ժողովուրդը բաժանվում է ճամբարների, յուրաքանչյուր ճամբար իր ուժը վատնում է մյուսի դեմ պայքարում, ինչի արդյունքում իշխանությունը մնում է անսասան։

Իշխանությունները հասարակությանը բաժանում են սոցիալական խմբերի, գաղափարական ճամբարների, տարածաշրջանների, որպեսզի դրանք միմյանց հակադրվեն։ Մինչդեռ հիմնական հարցերը՝ կոռուպցիան, սոցիալական անհավասարությունը, ազատությունների սահմանափակումը, մնում են անլուծելի։

Գրիգոր Գրիգորյան

