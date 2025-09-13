Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր վարչակազմը, ամենայն հավանականությամբ, հետաքննություն կսկսի Ջորջ Սորոսի կամ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ՝ Դեմոկրատական կուսակցության խոշոր դոնորին մեղադրելով բողոքի ցույցերը ֆինանսավորելու մեջ: «Ցուցարարները գումար են ստանում Սորոսից և այլ մարդկանցից։ Մենք կհետաքննենք Սորոսի գործը։ Դա ավելին է, քան սոսկ բողոքի ցույցերը»,- ընդգծել է Թրամփը։               
 
Պետք է վճռականորեն մերժել քաղաքական խոսքը լռեցնելու բոլոր փորձերը՝ լինի դա փամփուշտով, թե ձեռնաշղթայով
13.09.2025 | 18:25

Ոչ ոք չպետք է զրկվի կյանքից, ազատությունից կամ ենթարկվի հալածանքների միայն այն պատճառով, որ արտահայտում է իր կարծիքը կամ տարածում քաղաքական գաղափարներ։ Այս համոզմունքը կրող մարդիկ չեն կարող անտարբեր մնալ երիտասարդ քաղաքական գործիչ, պահպանողական հայացքների ու քրիստոնեական արժեքների ջերմեռանդ քարոզիչ Չարլի Քըրքի դաժան սպանության առջև։

Պետք է վճռականորեն մերժել քաղաքական խոսքը լռեցնելու բոլոր փորձերը՝ լինի դա փամփուշտով, թե ձեռնաշղթայով, իսկ Չարլի Քըրքի հիշատակը արժանի է ոչ միայն սոցցանցային գրառումների, այլև իրական ծաղիկների ու կենդանի խոսքի։

ՈՒստի մենք մի քանի ընկերներով վաղը՝ սեպտեմբերի 14-ին, ժամը 15:00-ին, կհավաքվենք Երևանում ԱՄՆ դեսպանության մոտ (Ծովակալ Իսակովի պողոտա)՝ հարգանքի տուրք մատուցելու և ծաղիկներ խոնարհելու համար։ Եթե ժամանակ ու ցանկություն ունեք՝ կարող եք միանալ։ Կամ էլ կարող եք մոտենալ ավելի ուշ։

Ռուբեն ՄԵԼԻՔՅԱՆ

«Միջանցք» տերմինն առաջին անգամ շրջանառել է «Կոմերսանտ» պարբերականը

2020 թ նոյեմբերի 9/10-ի եռակողմ հայտարարությունը պայմանագիր չէ:
Պատերազմը դադարեցնելու պարտավորություն է :
Այդ փաստաթուղթը ունի երկու կողմ ՝ պահանջատեր, Ադրբեջան և պարտատու՝ Հայաստան:
Եվ պատերազմը իր հեղինակությամբ դադարեցնող միջնորդ՝ Ռուսաստան:
Հայաստանն իր ստորագրությամբ պարտավորվել է կատարել այն պահանջները, որոնք պահանջում է Ադրբեջանը...

Իսկ ապրելու ժամանակը տենց էլ չի գալիս

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Սերնդափոխության մեխանիկա
