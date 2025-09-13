Պնդելով, որ «Կառավարությունը ես եմ» Փաշինյան Նիկոլը ստում է: Հայաստանում Կառավարություն, որպես այդպիսին, չկա: Բերեմ ամենապարզունակ օրինակը:
Ուրեմն, Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը քաղաքացուց հօգուտ Երևանի քաղաքապետարանի ապօրինաբար մեծ գումար է գանձել: Այնուհետև հասկացել է սխալը և դիմել Երևանի քաղաքապետարան` գումարը հետ ստանալու համար: Ընդ որում, հետ ստանալու պահանջն իրավական անհերքելի հիմք ունի: Քաղաքապետարանը մերժել է Հարկադիրին` «թքած է» ունեցել իրավական անհերքելի հիմքի վրա: Դա նշանակում է, որ նույն Կառավարությունում պետության Սահմանադրությունն ու օրենքները տարբեր կերպ են ընկալվում: Հարկադիրի պայմանական կոնջորյանարմանները և Երևանի քաղաքապետարանի պայմանական մարտիրոսյանարամներն էապես տարբեր դիրքորոշում ունեն Սահմանադրության և օրենքների նկատմամբ: Վստահ եմ` նույն իրավիճակն է ոստիկանությունում, առողջապահությունում, կրթության և գիտության ոլորտում: Սա նշանակում է, որ Հայաստանում իրավական քաոս է և Կառավարությունը ոչ թե Փաշինյան Նիկոլն է, այլ բազմաթիվ պայմանական կոնջորյանարմաններն են և մարտիրոսյանարամները: Իսկ Փաշինյան Նիկո՞լը: Նա էլ իրավական քաոսի հեղինակն է և ճարտարապետը:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ