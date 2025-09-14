Երբ հավատը պակասում է

Սեպտեմբերի 14
Տեր, հավատում եմ, օգնիր իմ
Անհավատությանը (Մարկ. Թ. 24)։
Մարդկային սրտի աղաղակը իրապես արտահայտում է իրեն հույժ անհրաժեշտ հավատի կարիքը. ինչպես պարզ արտահայտում էր այս աղաղակը, որ Ինձ ուղղվեց, երբ Ես երկրի վրա էի:
Այս արտահայտությունը ցույց է տալիս հոգու առաջադիմությունը:
Երբ մարդը ճանաչում է Ինձ ու Իմ զորությունը. ճանաչում է Ինձ` իբրև օգնող ու փրկող, այդժամ այդ հոգին օրը օրին, ավելի ու ավելի է հավատում Ինձ: Միաժամանակ այդ հոգին ավելի գիտակից դառնալով, տեսնում է Ինձ վրա ունեցած բացարձակ վստահության իր պակասը:
«Տեր, հավատում եմ, օգնիր իմ անհատությանը»:
Այս է հոգու առաջադիմությունը: Նախ առաջ եկած հավատք, ապա աղաղակ` էլ ավելի հավատքի, աղաչանք` հաղթահարելու ամեն տեսակ անհավատության արտահայտություն և ամեն տեսակ վստահության պակաս:
Այդ աղաղակը լսվեց: Այդ աղոթքն անպատասխան չմնաց:
Առավե՛լ հավատք և միաժամանակ էլ ավելի՛ զորություն տրվեց հայցողին` տեսնելով, որ օրը օրին պակասում է իր վստահությունը:
Իմ զավակներն ընտրում են առաջ գնալու ա՛յս ճանապարհը և հանգրվանից հանգրվան անցնելով` ավելի՛ են մոտենում Ինձ: