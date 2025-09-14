Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.09.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր վարչակազմը, ամենայն հավանականությամբ, հետաքննություն կսկսի Ջորջ Սորոսի կամ նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ՝ Դեմոկրատական կուսակցության խոշոր դոնորին մեղադրելով բողոքի ցույցերը ֆինանսավորելու մեջ: «Ցուցարարները գումար են ստանում Սորոսից և այլ մարդկանցից։ Մենք կհետաքննենք Սորոսի գործը։ Դա ավելին է, քան սոսկ բողոքի ցույցերը»,- ընդգծել է Թրամփը։               
 
Նորություններ » Աղոթարան

Աղոթարան

Աղոթարան
13.09.2025 | 22:00

Տեր իմ,

լուսաբացն առաջանում է քո սիրո հետ, և ես կանգնած եմ քո առաջ՝ ցնծությամբ ու խոնարհությամբ:

Բացիր իմ հոգու աչքերը, որ տեսնեմ քո ձեռքի գործերը,

Բացիր իմ սիրտը, որ զգամ քո անսահման առատությունը:

Աստված իմ,

Օգնի՛ր, որ իմ մտքերը փայլեն ազնվությամբ,

Որ իմ խոսքերն առատ լինեն մեղմությամբ և խաղաղությամբ,

Որ իմ գործողությունները ծառայեն ուրիշների բարեկեցությանը և սիրուն:

Տե՛ր,

օրհնիր իմ ընտանիքը, հարազատներիս և Սուրբ Հայրենիքս։

Թող Քո խաղաղությունը թագավորի մեր սրտերում և իմ հոգին գոհությամբ կրկնի․

«Ամեն ինչ Քո ողորմությամբ է»։

Ամեն։

«Հոգու կանչ»-ի ՖԲ էջից

Դիտվել է՝ 87

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Միջանցք» տերմինն առաջին անգամ շրջանառել է «Կոմերսանտ» պարբերականը

«Միջանցք» տերմինն առաջին անգամ շրջանառել է «Կոմերսանտ» պարբերականը

2020 թ նոյեմբերի 9/10-ի եռակողմ հայտարարությունը պայմանագիր չէ:
Պատերազմը դադարեցնելու պարտավորություն է :
Այդ փաստաթուղթը ունի երկու կողմ ՝ պահանջատեր, Ադրբեջան և պարտատու՝ Հայաստան:
Եվ պատերազմը իր հեղինակությամբ դադարեցնող միջնորդ՝ Ռուսաստան:
Հայաստանն իր ստորագրությամբ պարտավորվել է կատարել այն պահանջները, որոնք պահանջում է Ադրբեջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իսկ ապրելու ժամանակը տենց էլ չի գալիս
Իսկ ապրելու ժամանակը տենց էլ չի գալիս

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.