Չառլի Քրքին՝ մեր ժամանակների անհանգիստ ձայնին

Չառլի Քրքը պարզապես խոսող մարդ չէր. Նա այն ձայնն էր, որը ստիպում էր աշխարհին կանգ առնել, լսել և, երբ անհրաժեշտ է, խախտել լռությունը: Նրա ներկայությունը միշտ զգացվում էր՝ լինի դա թևավոր հումորով բեմից, ուղիղ ճառով, կամ մի պարզ, անկեղծ խոսքով՝ մի փոքրիկ սենյակում, մի զրուցարանի միջի միջանցքում: Նա կարող էր ծիծաղեցնել մեկ պահում, իսկ հաջորդում՝ ստիպել նորովի դիտարկել կյանքը, արժեքները և սեփական պատասխանատվությունը:
Նրա գաղափարները՝ անխորտակելի և համարձակ, շարունակում են ապրել մեր օրերում, որովհետև նա մեզ սովորեցրեց, որ ձայնը միայն խոսք չէ. դա էներգիա է, ազդեցություն, գործողություն:
Չառլի Քրքը ցույց տվեց, որ համարձակ լինելն ու անկեղծությունը երբեմն դժվար է, երբեմն անհարմար, բայց միշտ ավելի զորեղ է, քան լռությունը: Նա մեզ հիշեցրեց, որ ճշմարտությունն ավելի ամուր է, քան մարդը, նույնիսկ, երբ մարդը հեռանում է:
Չառլի Քրքն ընդամենը 31 տարեկան էր, բայց հասցրեց այն, ինչ շատերը չեն կարող ամբողջ կյանքում: Նա թողեց հետևում իր ընտանիքը՝ սեր, օրինակ ու խիզախություն, և ժառանգություն, որն այսօր զգում են բազմաթիվ ընտանիքներ: Նրա նվիրվածությունը կրթությանը և երիտասարդների ապագային այնպիսի հսկայական էր, որ բազմաթիվ հանրահայտ մարդիկ այսօր միավորվում են՝ օգնելու երեխաներին բարձրակարգ կրթություն ստանալու հնարավորություններ տալու համար: Նրա ազդեցությունը դառնում է գործ, հնարավորություն, ապագա—ապագա, որը փոխում է կյանքեր, շեղում ուղիներ, ստեղծում հնարավորություններ, որոնք շարունակվում են նրա անունից:
Չառլի Քրքը՝ մարդ, գաղափար, ձայն. Նա ապացուցեց, որ կարող ես սպանել մարդուն, բայց նրա գաղափարները չես կարող սպանել. երբ մարդը հեռանում է, նրա գաղափարները հաճախ ավելի հեռուն են հասնում, ավելի շատ տարածվում, ավելի խոր ազդեցություն թողնում: Խոսքը, համարձակությունը և գաղափարները հավերժ են, և երբևէ ոչինչ չի կոտրի դրանք:
Եվ հենց դա է նրա մեծությունը՝ այն, որ կարճ կյանքում հասցրեց թողնել ազդեցություն, որը շարունակում է փշրել սահմանները, հասնել մարդկանց ու հարյուրավոր երեխաների կյանքերում դարձնել կրթությունն ու հնարավորությունները հասանելի ու իրական: Նրա ձայնը, գաղափարները և ժառանգությունը կմնան՝ ոչ միայն հիշողության մեջ, այլ նաև իրական գործողությունների և ապագայի մեջ, որպես վառ օրինակ այն ամենի, ինչ կարելի է հասցնել, երբ ապրում ես ամբողջովին, համարձակ և անխուսափելի:
Չառլի Քրքն ապացուցեց, որ նույնիսկ կարճ կյանքը կարող է թողնել անմոռանալի ազդեցություն, և որ գաղափարները ապրում են երկար, երբ ձայնն ու սիրտը միասնաբար ազդում են աշխարհին։ Նրա լույսը դեռ լուսավորում է մեր ճանապարհները, նրա գաղափարներն ու գործերը մնալով մեզ հետ՝ հանգիստ ու անքակտելի, ինչպես այն արժեքները, որոնք նա կյանքում երբեք չի լքել: Նրա սիրտը կանգ առավ, բայց նրա ձայնը, ազդեցությունը և ժառանգությունը շարունակում են ապրել՝ մեզ համար, մեր երեխաների համար և աշխարհի համար, որը նա սիրեց ու փոխեց։
Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ