14.09.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջերս կասկածներ է հայտնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վրա իր ազդեցության վերաբերյալ՝ գրում է Axios-ը։ Նա իր վստահված անձանց խոստովանել է, որ սխալ է գնահատել Ռուսաստանի ղեկավարի՝ հանուն խաղաղության պատրաստակամությունը։ Շաբաթ օրը Թրամփը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեմ ԱՄՆ-ը նոր պատժամիջոցներ կսահմանի միայն այն դեպքում, եթե ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները բարձր մաքսատուրքեր սահմանեն Չինաստանի համար։               
 
TRIPP՝ խաղաղության բաղադրի՞չ, թե՞ նոր վտանգի աղբյուր
14.09.2025 | 12:00

Միացյալ Նահանգների Տնտեսական ֆինանսավորման կորպորացիայի ղեկավար Քենեթ Անյելը օրերս Բաքվում հայտարարել է, որ «Թրամփի ուղին» (TRIPP-ը) ապագայում ստորագրվելիք հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի կարևոր բաղադրիչն է։

Ավելին՝ ըստ նրա, այս ծրագիրը «ծառայում է երկար ժամանակ տարանջատված ադրբեջանական տարածքների վերամիավորմանը»։

Այս հայտարարությունը մտահոգիչ է մի քանի առումով:

Խաղաղության պայմանագրի հետ կապակցում

Եթե արդեն իսկ կա Բաքվի ծանր նախապայմանը՝ Սահմանադրության փոփոխությունը, ապա TRIPP-ի նման բարդ նախագիծը գործընթացին կցելով՝ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարը դառնում է ավելի մշուշոտ։ Սա Բաքվի ձեռքին դառնում է գործիք՝ առաջ մղելու «միջանցք՝ խաղաղության դիմաց» բանաձևը։

Արտաքին շահերի բախում

TRIPP-ը ենթադրում է Վաշինգտոնի տնտեսական և քաղաքական ներկայության ամրապնդում, ինչը հակադրվում է Ռուսաստանի և Իրանի շահերին։ Արդյունքում, խաղաղություն երաշխավորելու փոխարեն այն կարող է բերել նոր լարվածության։

Տեր-Պետրոսյանի մոտեցում

Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ռիսկերը կանխատեսելով, առաջարկել է աշխարհաքաղաքական հավասարակշռության բանաձև։ Սա մոտեցում է, որը թույլ կտա Հայաստանին խուսափել աշխարհաքաղաքական առճակատման թիրախ դառնալուց և հավասարակշռել Հայաստանի դիրքերը։

Լեգիտիմության հարց

Երբ պաշտոնապես հայտարարվում է, որ TRIPP-ը ծառայում է ադրբեջանական տարածքների վերամիավորմանը, արդեն իսկ ծրագրի արդյունավետությունը և խաղաղարար նպատակը դրվում են կասկածի տակ:

Անյելի հայտարարությունը Հայաստանին դնում է մեծ հակադրությունների կենտրոնում։

Նրա մատուցմամբ՝ TRIPP-ը կդառնա ոչ թե խաղաղության կամուրջ, այլ նոր հակադրությունների ճամփաբաժան։

Սուրեն ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ

Մեկնաբանություններ

2020 թ նոյեմբերի 9/10-ի եռակողմ հայտարարությունը պայմանագիր չէ:
Պատերազմը դադարեցնելու պարտավորություն է :
Այդ փաստաթուղթը ունի երկու կողմ ՝ պահանջատեր, Ադրբեջան և պարտատու՝ Հայաստան:
Եվ պատերազմը իր հեղինակությամբ դադարեցնող միջնորդ՝ Ռուսաստան:
Հայաստանն իր ստորագրությամբ պարտավորվել է կատարել այն պահանջները, որոնք պահանջում է Ադրբեջանը...

Անվաճառելի գանձը
Անվաճառելի գանձը

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
