Օգոստոս ամսվա էլեկտրաէներգիայի սպառման դիմաց վճարվելիք գումարը ողջամիտ չէ:
Այն համեմատելի չէ օգոստոսին նախորդող ամիսների կամ նախորդ տարիների օգոստոսին էլեկտրաէներգիայի սպառման դիմաց վճարված գումարի հետ:
Այն անհամեմատ մեծ է: Ինչու՞:
Որովհետև, օգոստոսին ՀԷՑ-ը վերջնականապես դե ֆակտո խլեցին սեփականատիրոջից և «պետականացրեցին»:
Լավ, իսկ ինչու՞ է օգոստոս ամսվա էլեկտրաէներգիայի գումարը ողջամիտ կասկած առաջացնում:
Որովհետև, ի տարբերություն Բուլգակովի հերոս Պոլիգրաֆ Շարիկովի, մենք չենք կարդացել Էնգելսի և Կաուցսկու նամակագրությունը: Այնտեղ ամեն ինչ գրված է:
Կարդացեք, փարատեք կասկածները:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ