Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.09.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջերս կասկածներ է հայտնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վրա իր ազդեցության վերաբերյալ՝ գրում է Axios-ը։ Նա իր վստահված անձանց խոստովանել է, որ սխալ է գնահատել Ռուսաստանի ղեկավարի՝ հանուն խաղաղության պատրաստակամությունը։ Շաբաթ օրը Թրամփը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեմ ԱՄՆ-ը նոր պատժամիջոցներ կսահմանի միայն այն դեպքում, եթե ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները բարձր մաքսատուրքեր սահմանեն Չինաստանի համար։               
 
Նորություններ » «ՈՒ՞ր ես, Պարույր...»

«ՈՒ՞ր ես, Պարույր...»

«ՈՒ՞ր ես, Պարույր...»
14.09.2025 | 13:06

Նելլիի՝ երկրորդ կնոջ հետ բանաստեղծը ծանոթացավ Մոսկվայում։

Նելլին թողեց Մոսկվայի իր կյանքն ու աշխատանքը, հրաժարվեց պատրաստի դիսերտացիայի պաշտպանությունից ու եկավ Հայաստան։ Նա դարձավ Սևակի պահապան հրեշտակն ու ստեղծագործությունների առաջին գնահատողը։

Նելլի Մենաղարաշվիլին վրացուհի էր։ Երբ հարազատները Սևակին հարցնում են, թե ինչ լեզվով պիտի հաղորդակցվեն իր կնոջ հետ, նա պատասխանում է՝ միայն հայերեն։

Եվ իսկապես։ Նելլին ոչ միայն գրական հայերեն էր խոսում, այլ նաև Չանախչիի բարբառով։

Հետաքրքիր ջերմ հարաբերություններ էին ձևավորվել Մայայի և Նելլի միջ։ Ինչպես որ Սևակն էր շարունակում մնալ Մայայենց ընտանիքի ջերմ բարեկամը, այնպես էլ իր կինը։ Ավելին, երբ Նելլին նեղանում էր Պարույրից, գնում էր Մայայենց տուն։

Մայան պատմում է․ «Կարող է ծայրահեղ թվալ, բայց Նելլին իմ ամենամոտ մարդն էր: Մի բարձր ու ազնիվ անձնավորություն էր նա՝ հարուստ հոգով ու ինտելեկտով: Մեր մեջ գերակշռում էր զուտ մարդկային, բարեկամական մտերմությունը, և, փաստորեն, մենք այս իմաստով իրար չկորցրինք կյանքում»:

Նելլին նաև Սևակի մահվան ընկերը եղավ։ Ավտովթարից հետո Նելլին մի որոշ ժամանակ ողջ էր մնացել։ Բժիշկը պատմել էր, որ մահամերձ կինը ձեռքով անվերջ կողքի անկողինն էր շոշափում ու կրկնում էր. «ՈՒ՞ր ես, Պարույր...»։

«Գրքեր և մտքեր»-ի ՖԲ էջից

Դիտվել է՝ 37

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Միջանցք» տերմինն առաջին անգամ շրջանառել է «Կոմերսանտ» պարբերականը

«Միջանցք» տերմինն առաջին անգամ շրջանառել է «Կոմերսանտ» պարբերականը

2020 թ նոյեմբերի 9/10-ի եռակողմ հայտարարությունը պայմանագիր չէ:
Պատերազմը դադարեցնելու պարտավորություն է :
Այդ փաստաթուղթը ունի երկու կողմ ՝ պահանջատեր, Ադրբեջան և պարտատու՝ Հայաստան:
Եվ պատերազմը իր հեղինակությամբ դադարեցնող միջնորդ՝ Ռուսաստան:
Հայաստանն իր ստորագրությամբ պարտավորվել է կատարել այն պահանջները, որոնք պահանջում է Ադրբեջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Անվաճառելի գանձը
Անվաճառելի գանձը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.