Միայն ազգային պահպանողական քաղաքականությունն է ունակ ապահովելու մեր երկրի անվտանգությունը

Հայաստանի գոյատևման և անվտանգության գլխավոր գրավականը ազգային շահերը առաջ քաշելու և պահպանողական քաղաքականության վրա կառուցված ռազմավարությունն է։ Սա է այն ճանապարհը, որը կարող է զերծ պահել երկիրը արտաքին սպառնալիքներից, նվազեցնել ռիսկերը և նվազագույնի հասցնել մեր խոցելիությունը։
Իսկ լիբերալ-դեմոկրատական քաղաքականությունը, որը հաճախ գերադասում է կարճաժամկետ շահերը կամ արտաքին ազդեցություններին հնազանդվելը, այսօր իրական վտանգ է Հայաստանի համար։ Այն չի պաշտպանում մեր պետականությունը՝ բացում է ՀՀ ներխուժման դռները թշնամու առաջ, և թույլ է տալու նրան ազդեցություն տարածել մեր իսկ տարածքներում և խորացնելու է դեմոգրաֆիկ ճգնաժամերը։
Միայն ազգային նպատակների վրա կենտրոնացված, պահպանողական ռազմավարական քաղաքականությունն է ունակ ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը և կայունությունը։
Գրիգոր Գրիգորյան