Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.09.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջերս կասկածներ է հայտնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վրա իր ազդեցության վերաբերյալ՝ գրում է Axios-ը։ Նա իր վստահված անձանց խոստովանել է, որ սխալ է գնահատել Ռուսաստանի ղեկավարի՝ հանուն խաղաղության պատրաստակամությունը։ Շաբաթ օրը Թրամփը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեմ ԱՄՆ-ը նոր պատժամիջոցներ կսահմանի միայն այն դեպքում, եթե ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները բարձր մաքսատուրքեր սահմանեն Չինաստանի համար։               
 
Նորություններ » Հայկական էթնոհիշողության դեմ այսպիսի պայքարը հայության գոյության դեմ պլանավորված պայքարի մասնիկն է

Հայկական էթնոհիշողության դեմ այսպիսի պայքարը հայության գոյության դեմ պլանավորված պայքարի մասնիկն է

Հայկական էթնոհիշողության դեմ այսպիսի պայքարը հայության գոյության դեմ պլանավորված պայքարի մասնիկն է
14.09.2025 | 19:15

Երևի թե արդեն չկա գաղտնիք, որ այս մարդիկ հայկական ինքնությանն հայտարարել են պատերազմ։ Նրանք պատերազմ են հայտարարել Հայկական արժեքներին, ավանդույթներին, հայկական ինքնությանը և նույնիսկ հայկական սիմվոլներին։

Երբևէ հայ մարդու մտքով չէր անցնի, որ Հայաստան պետության գոյության պայմաններում կարող է լինել այդ պետության մի իշխանություն, որը պատերազմ կհայտարարի հայկական Արարատին, Արցախին, Արևմտյան Հայաստանին, Հայոց Ցեղասպանության իրողության ճանաչման, դատապարտման և հատուցման արդար պահանջին, Բաքվի, Սումգայիթի ոճրագործության դատապարտման դատին, Հայոց Եկեղեցուն...

Արարատի ուրվագծի հեռացումը ո‘չ միայն Էրդողանի, Քըլըչի ու Ալիեւի պահանջների բավարարումն է, այլև պատերազմ աշխարհասփյուռ հայությանը, աշխարհասփյուռ հայության ինքնությանը, որի կարևորագույն սիմվոլը Արարատ սուրբ լեռն է։

Արարատ սուրբ լեռան` հայկական էթնոհիշողության դեմ այսպիսի պայքարը ընդհանրապես` հայության գոյության դեմ պլանավորված պայքարի մասնիկն է։

Սա ցեղասպանության քաղաքականության շարունակությունն է, որովհետև ցեղասպանությունը ո'չ միայն մարդկանց պլանավորված ֆիզիկապես ոչնչացնելն է, այլև նրանց ինքնությունը ջնջելը, նրանց հիշողությունը պլանավորված և հետևողականորեն ջնջելն է, նրանց մշակույթը, ազգային ավանդույթները, հավատալիքները, սովորույթները պլանավորված և հետևողականորեն ջնջելն է...

Հենց սա է հիմա կատարվում հայ ժողովրդի նկատմամբ։

Արցախի հայության ծրագրված և պլանավորված հայրենազրկումը 1915 թվականի ցեղասպանության շարունակությունն էր, որը հիմա տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք։

Ի դեպ, Ռուբեն Վարդանյանի գտնվելը Բաքվի բանտում ո'չ թե այն պատճառով է, որ իբր նա անօրինական զինված խմբեր է ֆինանսավորել, այլ որովհետև նա իր «Ավրորա»-յով պայքարում էր ցեղասպանության հանցագործության մոռացման դեմ...

Արա Պողոսյան

Դիտվել է՝ 101

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Միջանցք» տերմինն առաջին անգամ շրջանառել է «Կոմերսանտ» պարբերականը

«Միջանցք» տերմինն առաջին անգամ շրջանառել է «Կոմերսանտ» պարբերականը

2020 թ նոյեմբերի 9/10-ի եռակողմ հայտարարությունը պայմանագիր չէ:
Պատերազմը դադարեցնելու պարտավորություն է :
Այդ փաստաթուղթը ունի երկու կողմ ՝ պահանջատեր, Ադրբեջան և պարտատու՝ Հայաստան:
Եվ պատերազմը իր հեղինակությամբ դադարեցնող միջնորդ՝ Ռուսաստան:
Հայաստանն իր ստորագրությամբ պարտավորվել է կատարել այն պահանջները, որոնք պահանջում է Ադրբեջանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Անվաճառելի գանձը
Անվաճառելի գանձը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.