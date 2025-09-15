Հանդարտ զորություն

Սեպտեմբերի 15
Հանգստություն գտիր Ինձ մոտ: Երբ հոգնած մարմնի բնությունը ապստամբում է, այդ իր կանչն է հանգստի: Հանգիստ եղիր, մինչև Իմ կենսական Զորությունը ներհոսի ու համակի քո ողջ էությունը:
Ապագայի համար վախ մի ունեցիր: Հանգիստ ու անշարժ եղիր, այդ հանգստության ու անշարժության ժամանակ անհրաժեշտ զորությունը կգա ու կմնա քեզ մոտ:
Աշխարհը իր զորությունը տեսնում է անդադար գործունեության մեջ. իսկ Իմ թագավորության մեջ այս է չափանիշը` զորությունը հանդարտության մեջ է կայանում: «Հանդարտության ու վստահության մեջ պիտի լինի քո զորությունը»: Ի՜նչ խոստում. ի՜նչ փառավոր իրագործում: Խաղաղության Զորություն և Զորության Խաղաղություն:
Հանգստություն գտիր Ինձ մոտ: Ինձնից վերցրու Զորությունդ: