ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջերս կասկածներ է հայտնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վրա իր ազդեցության վերաբերյալ՝ գրում է Axios-ը։ Նա իր վստահված անձանց խոստովանել է, որ սխալ է գնահատել Ռուսաստանի ղեկավարի՝ հանուն խաղաղության պատրաստակամությունը։ Շաբաթ օրը Թրամփը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեմ ԱՄՆ-ը նոր պատժամիջոցներ կսահմանի միայն այն դեպքում, եթե ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները բարձր մաքսատուրքեր սահմանեն Չինաստանի համար։               
 
Աղոթարան
14.09.2025 | 22:00

Խաչյալ իմ Փրկիչ, այսօր հիշում ենք սուրբ Խաչիդ հայտնությունն ու բարձրացումը։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, Խաչով բացեցիր կյանքի ճանապարհը, Խաչով հաղթեցիր մահվանը և մեղքին։

Խոնարհվում եմ Քո Սուրբ Խաչի առաջ,

որպես փրկության նշան և հավիտենական հույսի աղբյուր։

Օգնիր, որ իմ կյանքի փոքր խաչերը կրեմ համբերությամբ և սիրով,

միշտ հիշեմ, որ խաչի հետևից հարությունն է գալիս։

Օրհնի՛ր, Տեր,

իմ ընտանիքը Քո հրաշազարդ Խաչով, իմ ազգը և ամբողջ աշխարհը,

որ խաչիդ զորությամբ խաղաղություն ու սեր տիրի բոլորիս մեջ։

Քանզի Քոնն է փառքը, զորությունը և խաղաղությունը։

Ամեն։

«Միջանցք» տերմինն առաջին անգամ շրջանառել է «Կոմերսանտ» պարբերականը

2020 թ նոյեմբերի 9/10-ի եռակողմ հայտարարությունը պայմանագիր չէ:
Պատերազմը դադարեցնելու պարտավորություն է :
Այդ փաստաթուղթը ունի երկու կողմ ՝ պահանջատեր, Ադրբեջան և պարտատու՝ Հայաստան:
Եվ պատերազմը իր հեղինակությամբ դադարեցնող միջնորդ՝ Ռուսաստան:
Հայաստանն իր ստորագրությամբ պարտավորվել է կատարել այն պահանջները, որոնք պահանջում է Ադրբեջանը...

Անվաճառելի գանձը
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Սերնդափոխության մեխանիկա
