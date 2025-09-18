Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Նորություններ » Այսօրվա Հայաստանի վիճակն օրինաչափ է

Այսօրվա Հայաստանի վիճակն օրինաչափ է

Այսօրվա Հայաստանի վիճակն օրինաչափ է
15.09.2025 | 10:12

Ընդդիմադիր դաշտը քննարկում է Արարատ լեռան պատկերը ՀՀ պետական սահմանահատման կնիքի վրայից հանելու թեման։

Այս առիթով մի հարց ունեմ։

Գրառմանս տակ տեղադրված հայ ժողովրդի պատմական հիշողության և ինքնության հետ կապված սիմվոլներից, հուշարձաններից և շինություններից ո՞ր մեկն է Հայաստանի Հանրապետությունը կառուցել և պահպանել։

Բա չեն ուզու՞մ ընդդիմադիրները հիշել և շնորհակալություն հայտնել այն երկրին, ով այս ամենը ստեղծել և պահպանել է։

Այսօրվա Հայաստանի վիճակն օրինաչափ է և կշարունակի վատթարանալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ հավաքական Հայաստանը, իր արտաքին քաղաքական վեկտորը, լավագույն դեպքում, փորձում է կիսել մեր պատմական հիշողությունը պահպանած Ռուսաստանի և իր թշնամի Արևմուտքի միջև։

Ռուսաստանի հետ թշնամանալու հետևանքների մասին էլ չեմ խոսում։

Հայկ Այվազյան

