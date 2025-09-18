Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
Բոլոր պայմանական «Մկո»-ները մի լավ թող մտածեն ու հետևություններ անեն
15.09.2025 | 11:15

Երբ պայմանական «Մկո»-ն չի բարձրացնում հանրային կարևորության հարցեր, չի խոսում ազգային դավաճանության, քաղաքական բանտարկությունների կամ իշխանության չարաշահման մասին, մի օր իր դուռն է թակում պայմանական «նիկոլը» ու սկսում է «մուննաթով» խոսել պայմանական «Մկո»-յի բեմադրած ներկայացման գեղարվեստական որակներից։

Այս առումով, իհարկե, պայմանական «Մկո»-յին լրիվ հասնում է, ու հեչ անարդար չի էս ամենը։

Հույսս էն է, որ բոլոր պայմանական «Մկո»-ները մի լավ կմտածեն էս ամենի մասին ու հետևություններ կանեն։ Գոնե մեկը, էրկուսը հետևություններ կանեն։

Հ.Գ. Մկո ջան, քեզ ստորացա՞ծ ես զգում։ Ասե՛մ ինչ կարող ես անել, բայց միայն՝ մեր մեջ։ Կարող ես հենց էսօր ժամը 15:30-ին գալ Մասիվի դատարան ու ներկա լինել երեկվա ցիլոյով «ստանիսլավսկու» բեմադրած ներկայացման արարներից մեկին՝ Գերաշնորհ Տեր Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դատին։ Չէ՞ որ, որքան գիտեմ, դու էլ ես լեննականցի, ու եթե ճիշտն ես ուզում իմանալ՝ շուտ պիտի գայիր։

Ռուբեն Մելիքյան

