Այս իշխանությունը կապ չունի հայի ու հայկականության հետ

Լավ են անում հեռացնում են Մասիսի նկարը, և ընդհանրապես սրանց օրոք պետական բոլոր հիմնարկների ցուցանակներն էլ պետք է թուրքերեն գրվեն։ Այսօր այս իշխանությունն ու նրանց ծառայող ցանկացած կառույց կապ չունի ոչ Հայի, ոչ Հայկականության հետ։ Կվերադարձնե՞ նք Հայոց իշխանությունը հայերին, այնժամ կվերադարձնենք և՛ հայկական գիրը, և՛ սիմվոլիկան։ Ավելի լավ է մտածենք այն ամենի մասին, ինչի վերադարձը շատ ավելի դժվար կամ որոշ դեպքերում էլ անվերադարձ ենք կորցնում։ Սրանց հեռացնելուց ու ցմահ դատապարտելուց անմիջապես հետո կնիքի վրա Մասիսն էլ, Անին էլ Կարսն ու Սասունն էլ կարող ենք պատկերել, այ իսկ Շուշին ու Գանձասարը՝ ո՛չ պատկերով, այլ իրական ե՞րբ կարող ենք վերադարձնել։
Արշակ Զաքարյան