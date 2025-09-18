Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
Այս իշխանությունը կապ չունի հայի ու հայկականության հետ

15.09.2025 | 12:30

Լավ են անում հեռացնում են Մասիսի նկարը, և ընդհանրապես սրանց օրոք պետական բոլոր հիմնարկների ցուցանակներն էլ պետք է թուրքերեն գրվեն։ Այսօր այս իշխանությունն ու նրանց ծառայող ցանկացած կառույց կապ չունի ոչ Հայի, ոչ Հայկականության հետ։ Կվերադարձնե՞ նք Հայոց իշխանությունը հայերին, այնժամ կվերադարձնենք և՛ հայկական գիրը, և՛ սիմվոլիկան։ Ավելի լավ է մտածենք այն ամենի մասին, ինչի վերադարձը շատ ավելի դժվար կամ որոշ դեպքերում էլ անվերադարձ ենք կորցնում։ Սրանց հեռացնելուց ու ցմահ դատապարտելուց անմիջապես հետո կնիքի վրա Մասիսն էլ, Անին էլ Կարսն ու Սասունն էլ կարող ենք պատկերել, այ իսկ Շուշին ու Գանձասարը՝ ո՛չ պատկերով, այլ իրական ե՞րբ կարող ենք վերադարձնել։

Արշակ Զաքարյան

Դիտվել է՝ 505

Տարածաշրջանային

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

Սոցցանցային գրառումներ

Սեպտեմբերի կեսերի արևը
Սեպտեմբերի կեսերի արևը

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
