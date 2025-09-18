Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
Նորություններ » Իրենք լծված են Հայաստանը քանդելու, հային արժեզրկելու, ազգային դիմագիծը ոչնչնացնելու գործին և անթերի առաջ են շարժվում

15.09.2025 | 18:01

Զարմանալիորեն դեռևս մեզանում նկատվում են միամիտներ, որոնք կարծում են, թե իշխանությունը ձախողված քաղաքականություն է վարում, ինչ-որ լոլոներ են կարդում, «այսպես պետք է անել, այնպես պետք է անել», «գիտահետազոտական-միտահետազոտական» իբրև «կառուցողական»խրատ ու մտքեր արտահայտում:

Ոչ մի ձախողում էլ չկա, տիկնայք և պարոնայք, իրենք լծված են Հայաստանը քանդելու, հային արժեզրկելու, ազգային դիմագիծը ոչնչնացնելու գործին և անթերի առաջ են շարժվում: Ոչ մի այլ գործառույթ չունեն սրանք, բացառապես կատարում են իրենց վրա դրված առաջադրանքը ուղղակի ԻԴԵԱԼԱԿԱՆ:

Թե բա՝ պատերազմ…

Թուրքերի ինչի՞ն է պետք դա (սրա մասին գրել եմ վաղուց):

Թուրքերին, օրինակ, բավարար է նիկոլական «բլոգերներին», «լրագրողներին» մի թեթև ֆինանսավորել, իրենք հայ ժողովրդի հետ կանեն այն, ինչը թուրքերի անմիջական քարոզչությամբ հնարավոր չէր, կանեն դա թուրքերի փոխարեն ու մեծ հաճույքով:

Սա է հենց պատերազմը:

Գևորգ Կարապետյան

