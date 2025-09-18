Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Մի՞թե աշխատանքը կամ պաշտոնն ազգային արժեքներից բարձր եք գնահատում

Մի՞թե աշխատանքը կամ պաշտոնն ազգային արժեքներից բարձր եք գնահատում
15.09.2025 | 19:06

Սա ի՞նչ է, ինչու՞ հստակ չեք բարձրաձայնում Փաշինյանի որոշման հետ ձեր անհամաձայնության մասին։

2019 թվականին, վարչապետի աշխատակազմում աշխատելիս, ես հրապարակավ արտահայտվեցի Փաշինյանի հակազգային ծրագրերի դեմ, և ինձ անօրինական կերպով մինչ օրս արգելում են մուտք գործել իմ հայրենիք՝ Հայաստան։

Որպես անհատ ու հասարակ քաղաքացի, ես չվախեցա և արտահայտեցի իմ կարծիքը՝ հստակ ու ընկալելի բոլորի համար։

Արդեն 7 տարի է անցել, և ես ոչնչի համար չեմ զղջում։ Ինչի՞ց եք դուք վախենում։ Մի՞թե աշխատանքը կամ պաշտոնն ազգային արժեքներից ավելի բարձր եք գնահատում։

Խոսեք և գործեք, մի՛ լռեք։ Սա բոլորին է վերաբերում։

Անդրանիկ Հովհաննիսյան

