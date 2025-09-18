Մի՞թե աշխատանքը կամ պաշտոնն ազգային արժեքներից բարձր եք գնահատում

Սա ի՞նչ է, ինչու՞ հստակ չեք բարձրաձայնում Փաշինյանի որոշման հետ ձեր անհամաձայնության մասին։
2019 թվականին, վարչապետի աշխատակազմում աշխատելիս, ես հրապարակավ արտահայտվեցի Փաշինյանի հակազգային ծրագրերի դեմ, և ինձ անօրինական կերպով մինչ օրս արգելում են մուտք գործել իմ հայրենիք՝ Հայաստան։
Որպես անհատ ու հասարակ քաղաքացի, ես չվախեցա և արտահայտեցի իմ կարծիքը՝ հստակ ու ընկալելի բոլորի համար։
Արդեն 7 տարի է անցել, և ես ոչնչի համար չեմ զղջում։ Ինչի՞ց եք դուք վախենում։ Մի՞թե աշխատանքը կամ պաշտոնն ազգային արժեքներից ավելի բարձր եք գնահատում։
Խոսեք և գործեք, մի՛ լռեք։ Սա բոլորին է վերաբերում։
Անդրանիկ Հովհաննիսյան