18.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Դա տեղի ունեցավ բոլորիս աչքի առաջ

15.09.2025 | 19:25

Այն, ինչն այս կանգալներն անվանում են իրական Հայաստան, ոչ Հայաստանի հետ կապ ունի, ոչ որևէ հայկականի: Ցավոք, այս ամենն իրական է, բայց արդեն Հայաստան չէ, այն Հայաստանը, որը պատմություն ունի, մշակույթ ունի, դիմագիծ ունի: Սա դարձել է անարժեք սպառողների՝ դեռևս քարտեզի վրա գոյություն ունեցող մի վայր, որտեղ մի փոքր տոկոս դեռ պայքարում է իր էությունը, իր արմատը, իր դեմքը չկորցնելու համար: Անկեղծ ասած, հավանականությունը մեծ չէ, որ այդ փոքր տոկոսին հաջողվելու է կանխել Հայաստանի կերպարի ոչնչացումը: Այն Հայաստանը, որն ի վերջո պետականություն էր ձեռք բերել, հաղթել էր, իր բոլոր թերություններով հանդերձ, բայց Հայաստան էր, հայկական էր, ազգային դիմագիծ ուներ, այլևս գոյություն չունի: Դա տեղի ունեցավ բոլորիս աչքի առաջ, շատերիդ մասնակցությամբ (օգտագործվելով), շատերիդ անտարբեր դիտորդի կեցվածքի արդյունքում, քչերիս ոչ բավարար դիմադրության շնորհիվ, ավելի քչերի հալածանքների և բռնաճնշումների արդյունքում: Դե տենց ապրեք, եթե դա ապրել է:

Արամ Աբաջյան

Ծաղրանկարը՝ Արամ Աբաջյանի

Տարածաշրջանային

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

Սոցցանցային գրառումներ

Սեպտեմբերի կեսերի արևը
Սեպտեմբերի կեսերի արևը

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
