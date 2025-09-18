Այն, ինչն այս կանգալներն անվանում են իրական Հայաստան, ոչ Հայաստանի հետ կապ ունի, ոչ որևէ հայկականի: Ցավոք, այս ամենն իրական է, բայց արդեն Հայաստան չէ, այն Հայաստանը, որը պատմություն ունի, մշակույթ ունի, դիմագիծ ունի: Սա դարձել է անարժեք սպառողների՝ դեռևս քարտեզի վրա գոյություն ունեցող մի վայր, որտեղ մի փոքր տոկոս դեռ պայքարում է իր էությունը, իր արմատը, իր դեմքը չկորցնելու համար: Անկեղծ ասած, հավանականությունը մեծ չէ, որ այդ փոքր տոկոսին հաջողվելու է կանխել Հայաստանի կերպարի ոչնչացումը: Այն Հայաստանը, որն ի վերջո պետականություն էր ձեռք բերել, հաղթել էր, իր բոլոր թերություններով հանդերձ, բայց Հայաստան էր, հայկական էր, ազգային դիմագիծ ուներ, այլևս գոյություն չունի: Դա տեղի ունեցավ բոլորիս աչքի առաջ, շատերիդ մասնակցությամբ (օգտագործվելով), շատերիդ անտարբեր դիտորդի կեցվածքի արդյունքում, քչերիս ոչ բավարար դիմադրության շնորհիվ, ավելի քչերի հալածանքների և բռնաճնշումների արդյունքում: Դե տենց ապրեք, եթե դա ապրել է:
Արամ Աբաջյան
Ծաղրանկարը՝ Արամ Աբաջյանի