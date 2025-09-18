Տեր Աստված, անսկիզբ և անավարտ Կյանք,
որ Քո հոգևոր շնչով արարեցիր մարդուն և նրան արժանացրիր անմահության հույսի։
Հիշի՛ր, Տեր, մեր ննջեցյալ հարազատներին արքայությանդ գալստյան ժամանակ։
Թող նրանք բնակվեն Քո լուսեղեն օթևաններում,
ուր հոգիները վայելում են Քո մեծագույն օրհնությունը, որտեղ չկա ցավ և տառապանք։
Տուր Տեր նրանց Քո երկնային սեղանի բաժինը,
որտեղ անմահ լույսը գահակալում է և սուրբերը հավիտյան ցնծում են Քո ներկայությամբ։
Ողորմի՛ր, Տեր, և հանգստացրո՛ւ ննջեցյալների հոգիները Քո անպատմելի գրկում,
որտեղ ամեն վիշտ լռում է,
և միայն Քո լույսն է իշխում։
Թող նրանց հիշատակը մեր մեջ անեղծ մնա՝
որպես կենդանի խրատ,
որ մենք ևս օրեցօր պատրաստվենք հավիտենական հանդիպմանը։
Ամեն։
«Հոգու կանչ»-ի ՖԲ էջից