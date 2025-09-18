Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
15.09.2025 | 22:00

Տեր Աստված, անսկիզբ և անավարտ Կյանք,

որ Քո հոգևոր շնչով արարեցիր մարդուն և նրան արժանացրիր անմահության հույսի։

Հիշի՛ր, Տեր, մեր ննջեցյալ հարազատներին արքայությանդ գալստյան ժամանակ։

Թող նրանք բնակվեն Քո լուսեղեն օթևաններում,

ուր հոգիները վայելում են Քո մեծագույն օրհնությունը, որտեղ չկա ցավ և տառապանք։

Տուր Տեր նրանց Քո երկնային սեղանի բաժինը,

որտեղ անմահ լույսը գահակալում է և սուրբերը հավիտյան ցնծում են Քո ներկայությամբ։

Ողորմի՛ր, Տեր, և հանգստացրո՛ւ ննջեցյալների հոգիները Քո անպատմելի գրկում,

որտեղ ամեն վիշտ լռում է,

և միայն Քո լույսն է իշխում։

Թող նրանց հիշատակը մեր մեջ անեղծ մնա՝

որպես կենդանի խրատ,

որ մենք ևս օրեցօր պատրաստվենք հավիտենական հանդիպմանը։

Ամեն։

«Հոգու կանչ»-ի ՖԲ էջից

