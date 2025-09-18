Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Չէ՜, դու չէիր կարող չմխտռել

Չէ՜, դու չէիր կարող չմխտռել
16.09.2025 | 11:58

Դու չէիր կարող քո էդ սֆաթով, որ ինչ ոճաբան էլ աշխատի, մեկ ա, գեղո ա մնում, չգնայիր ու չմխտռեիր, չարժեզրկեիր մի բան, որը քո ֆեստիֆառ-մեստիվառյան ծիրից դուրս ա, մի բան, որ դու չես ֆինանսավորել ու պատվիրել, մի բան, որ հայրենատիրության նոտաներ ա պարունակում, որ քո թրքաբջիջ քարոզի մեջ չի տեղավորվում։

Ո՞վ ես դու, որ բեմադրությունից հետո արտիստներին կանգնեցնես բեմում ու ռազբորկա անես, գրաքննես ու փորձ անես վարկաբեկել էդ մարդկանց։ Դու էդ ո՞ւմ տեղն ես դրել քեզ։

Թե՞ Ալիևի առաջ պարբերաբար ստորացողի ռեաբիլիտացիան դերասաններին խեղճացնելով ես անում։

Գալու է արտիստի վրեժի ժամանակը։

Մանուկ Սուքիասյան

