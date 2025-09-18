Սկիզբը՝ այստեղ
Ռուս- ուկրաինական հակամարտությունը սրելու, խաղաղության հույսերը թաղելու հետևում Զելենսկու և, հնարավոր է, դարձյալ Արևմուտքի գլոբալիստների ականջներն են
Սեպտեմբերի 9- ի, լույս 10- ի գիշերը հենց Ուկրաինայի տարածքից մոտ 20 ԱԹՍ- ների օգտագործմամբ Լեհաստանի օդային տարածքի զանգվածային խախտումը, որն իրականացրել են Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները կամ ԶՈւ-ն ավելի վաղ ձեռք բերած ռուսական անօդաչուների միջոցով (թե ինչպես են ձեռք բերել, նախորդիվ արդեն գրել ենք, չկրկնենք), ՌԴ- ի դեմ նախապես ծրագրված, որոշակի նպատակներ հետապնդող ու բավական վտանգավոր սադրանքի սոսկ մի մասն է:
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը իրավիճակն անվանել է «աննախադեպ» և Մոսկվային մեղադրել սադրանքի մեջ: Չնայած Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին չի կարողացել ժխտել ու հաստատել է, որ ԱԹՍ- ները երկրի տարածք են թռել Ուկրաինայից, վերոնշյալ սադրանքից հետո ՆԱՏՕ- ն, օգտվելով վերջին իրադարձություններից, դրանք ծառայեցնելով որպես առիթ, Ռուսաստանի սահմանների մոտ սկսել է «Արևելյան ժամապահ» լայնածավալ ռազմագործողությունը: Միաժամանակ, Հյուսիսատլանտյան դաշինքը և Եվրոպայի մի շարք պետություններն Կիևին լրացուցիչ սպառազինություն են տրամադրել ու խոստանում են տրամադրել:
Սեպտեմբերի 12- ին Ուկրաինայի մայրաքաղաք է ժամանել Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին: Ավելի վաղ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հայտարարել էր, որ Վարշավան մտադիր է զարգացնել համագործակցությունն Ուկրաինայի հետ ԱԹՍ- ների հակազդեցության ոլորտում և խորհրդակցություններ անցկացնել ռազմական փորձագետների միջև:
Դեպի Երրորդ համաշխարհային տանող Լեհաստանի իշխանությունների դիրքորոշումն օպերատիվ կերպով պաշտպանել են ԵՄ ղեկավար կառույցները, իսկ ՆԱՏՕ- ն, Մեծ Բրիտանիան և ԱՄՆ- ը պատրաստակամություն են հայտնել պաշտպանել «դաշինքի տարածքի յուրաքանչյուր թիզը»: ՆԱՏՕ- ն Լեհաստանի խնդրանքով խորհրդակցություններ է նախաձեռնել Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի 4- րդ հոդվածի համաձայն: Դաշինքը մտադիր է նաև ուժեղացնել օդային տարածքի անվտանգության ապահովման միջոցառումները։
Ռուս- բելառուսական զորավարժությունների ֆոնին Վարշավան հայտարարել է նաև Միութենական պետության հետ սահման մոտ 40 000 զինծառայող տեղափոխելու մասին, իսկ Գերմանիան ուժեղացնում է իր ներկայությունը ՆԱՏՕ- ի արևելյան թևում: Այս ընթացքում խստացվել է հակառուսական հռետորաբանությունը:
Սեպտեմբերի 12-ին ՄԱԿ- ի Նյու Յորքի կենտրոնակայանում արևմտյան գործընկերները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որում Ռուսաստանին մեղադրել են ԱԹՍ- ների միջոցով Լեհաստանի օդային տարածքը խախտելու մեջ: Փաստաթուղթը ստացել ՄԱԿ- ի անդամ պետություններից 46- ի, ինչպես նաև Եվրամիության պատվիրակության աջակցությունը: Ընդ որում, ՄԱԿ- ում ընդգրկված 193 երկրների մեծ մասը չի պաշտպանել ՌԴ-ի հասցեին մեղադրանքները։
Հայտարարության մեջ նշված է, որ Մոսկվայի գործողությունները գնահատվում են որպես «էսկալացիայի ակտ, սադրանք և միջազգային իրավունքի նորմերի ու ՄԱԿ- ի կանոնադրության խախտում»: Հայտարարությանը սատարած պետությունների ցանկում են ԱՄՆ-ը, Կանադան, Եվրամիության երկրները, Ուկրաինան, Վրաստանը, Ճապոնիան, Հարավային Կորեան և ուրիշներ: Միևնույն ժամանակ, ՄԱԿ- ի անդամ երկրների մեծ մասը, այդ թվում՝ Ասիայի, Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի խոշոր պետությունների ներկայացուցիչները, նախընտրել են ձեռնպահ մնալ աջակցություն հայտնելուց: Չինաստանը, Հնդկաստանը և մի շարք այլ պետություններ կոչ են արել զսպվածություն ցուցաբերել և չեն պաշտպանել Մոսկվայի հասցեին մեղադրանքները: ԱՄՆ- ը վճռականություն է հայտնել պաշտպանելու Լեհաստանի և ՆԱՏՕ- ի մյուս անդամների տարածքային ամբողջականությունը:
Անօդաչուների հետ կապված միջադեպից հետո ՆԱՏՕ- ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հայտնել է «Արևելյան ժամապահ» գործողության մեկնարկի մասին։ Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում նա ընդգծել է, որ ագրեսիային հակազդելը և դաշինքի բոլոր անդամ պետությունների անվտանգության ապահովումը շարունակում են մնալ առաջնային խնդիրներ, իսկ արևելյան սահմանագծի ամրապնդումը դիտարկվում է որպես գործունեության առանցքային ուղղություն:
Գործողության շրջանակներում նախատեսվում է ավելացնել դաշինքի անդամ երկրների ռազմական ներկայությունն Արևելյան Եվրոպայում։ Միջոցառումներին մասնակցում են Դանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և մի շարք այլ պետությունների զորակազմերը: Մեծ Բրիտանիան տրամադրել է «Eurofighter Typhoon» կործանիչներ, Ֆրանսիան երեք «Rafael» կործանիչ է ուղարկել, Շվեդիան հատկացրել է ավիացիոն տեխնիկա և հակաօդային պաշտպանության համալիրներ, Չեխիան օգնության է ուղարկել երեք Մի-17 ուղղաթիռ և մոտ հարյուր զինծառայող, Նիդեռլանդներն ուժեղացրել են իրենց խմբավորումը՝ ուղարկելով լրացուցիչ 300 զինծառայող, ինչպես նաև տեղակայելով հակաօդային ու հակահրթիռային պաշտպանության «Patriot» համակարգեր և անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի միջոցներ: Գերմանիան կրկնապատկել է Լեհաստանի սահմանը հսկող «Eurofighter» կործանիչների թիվը: Բացի վերոնշյալից, Լիտվան և Էստոնիան հայտարարել են ՆԱՏՕ- ի առաքելությունների շրջանակներում իրենց ստորաբաժանումների թվաքանակն ավելացնելու մտադրության մասին:
ՄԱԿ- ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստում հերքել է առաջադրված մեղադրանքները՝ ընդգծելով, որ ՌԴ- ի կողմից սեպտեմբերի 9- ի, լույս 10- ի գիշերն օգտագործված ԱԹՍ- ներն ունեին թռիչքի մինչև 700 կմ առավելագույն հեռավորություն, ինչը բացառում է դրանց՝ Լեհաստանի տարածք հասնելու հնարավորությունը ռուսաստանի տարածքից կամ հատուկ ռազմական գործողության գոտուց արձակված լինելու դեպքում: Նեբենզյան ասել է նաև, որ ՌԴ ԶՈւ- ն Լեհաստանի վրա հարձակվելու պլաններ չուներ և չունի, և հայտարարել, որ ստեղծված իրավիճակը ձեռնտու է միայն Ուկրաինային և եվրոպական քաղաքական գործիչներին, որոնք փորձում են խափանել հակամարտության կարգավորումը:
«Լեհ քաղաքական գործիչները չեն կարողացել պատասխանել այդ փաստարկներին՝ փոխարենը վիրավորանքներով հեղեղելով Ռուսաստանը»,- գրել է լեհական «Najwyższy Czas» ամսագիրը։
Այսպես, Լեհաստանի Ազգային անվտանգության բյուրոյի նախկին ղեկավար Ստանիսլավ Կոզեյը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն «իրեն ապուշի տեղ է դրել», իսկ ԱՄՆ- ում Լեհաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Բոգդան Կլիխը Նեբենզյային մեղադրել է ստելու մեջ։ Ընդ որում, ինչպես նշել է պարբերականը, «լեհ քաղաքական գործիչներից ոչ ոք ըստ էության չի մեկնաբանել ռուս մշտական ներկայացուցչի խոսքերը»:
ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին նշել է, որ Եվրամիության և ՆԱՏՕ- ի ղեկավարները պարբերաբար մեղադրանքներ են հնչեցնում Ռուսաստանի հասցեին սադրանքների վերաբերյալ՝ առանց համոզիչ ապացույցներ ներկայացնելու: Ավելի վաղ ՌԴ ՊՆ- ից հայտնել էին, որ նույն ժամանակաընթացքում անօդաչուներով հարվածները հասցվել են բացառապես Ուկրաինայի տարածքում տեղակայված թիրախներին: Մոսկվայում ընդգծել են, որ ներկայացված մեղադրանքներն օգտագործվում են տվյալ տարածաշրջանում ՆԱՏՕ- ի զորակազմի ավելացումը հիմնավորելու համար: Եվ ոչ միայն դրա…
Շարունակելի
Արթուր Հովհաննիսյան