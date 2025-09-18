Թանկ է, բայց կյանքից թանկ չէ

Որոշակի ժամերին Երևանի կենտրոնից մինչև Գարեգին Նժդեհի հրապարակ (6-6.5 կմ) ավտոմեքենայով հնարավոր է հասնել շուրջ 50 րոպեում: Խցանում է:
Խցանման պատճառները շատ են` ավտոմեքենաների մեծ քանակ, նեղ և անբարեկարգ փողոցներ, տրանսպորտի խայտառակ վիճակ, Երևանի քաղաքապետարանի անգործություն կամ գործելու անկարողություն...
Սակայն այսօր հասկացա, որ երևանյան խցանումների պատճառ է նաև... Փաշինյան Նիկոլն իր շքախմբով:
Փաստորեն, վերջինս ձախողել է ոչ միայն պետության արտաքին և ներքին քաղաքականությունը, տնտեսությունը, կրթությունը, գիտությունը, այլև ուղիղ խոչընդոտ է նորմալ երթևեկությանը:
Խնդիրը հնարավոր է լուծել: Կարծում եմ` որևէ մեկը դեմ չի լինի, եթե Փաշինյան Նիկոլ & Co-ն երթևեկեն ուղղաթիռով: Ճիշտ է, ուղղաթիռով վերջիններիս երթևեկելը շատ թանկ կնստի հարկատուներիս վրա, սակայն կյանքից և առողջությունից ավելի թանկ բան չկա: Իսկ Փաշինյան Նիկոլի գետնով երթևեկելն էական վնաս է պատճառում բոլորիս առողջությանը և, ինչպես հիշում եք, մարդկային կյանքեր է խլում:
Կարեն Հեքիմյան