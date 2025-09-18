Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Նորություններ » Խճճվել է անսահմանափակ իշխանության բավիղներում

Խճճվել է անսահմանափակ իշխանության բավիղներում

Խճճվել է անսահմանափակ իշխանության բավիղներում
16.09.2025 | 13:35

Մարդը վերջնականապես կորցրել է կողմնորոշումը և չի ընկալում` ինչ է կարելի և ինչ չի կարելի: Կամ դեռ չի ընկալել վարչապետի իրավասությունների սահմանները, կամ արդեն կորցրել է այդ սահմանների և իրականության զգացումն ու միապետի որակներ ձեռք բերել: Օրինակ, այդպես էլ չգիտակցեց, որ իրավունք չունի ԱԱԾ տնօրենին, գլխավոր դատախազին ուղիղ հրահանգներ իջեցնել, նախարարներին ու ԲԴԽ նախագահին` ՍՄՍ-ով աշխատանքից հեռացնել, իրավունք չունի քիթը խոթել մարդկանց մասնավոր կյանքի մեջ, կարդալ նրանց օրագրերն ու զննել հեռախոսի պարունակությունը, իրավունք չունի ԱԺ պատգամավորից պահանջել մանդատը վայր դնել, իրավունք չունի պետությունից անջատ գործող եկեղեցու ներքին կյանքին խառնվել... Եվ եթե օրենքներում ու Սահմանադրության մեջ ֆիքսված այս դրույթները չգիտի- չի պահպանում, ինչո՞ւ պետք է մարդկային բարոյականության ու էթիկայի կանոնները պահպանի: Ուստի պետք չի զարմանալ, երբ չի գիտակցում, որ իրավունք չունի սահմանափակել ստեղծագործող մարդկանց ազատությունը: Չի գիտակցում, որ ինքը չի կարող ներկայացումը դիտել, ապա դերասաններին շարք կանգնեցնել ու «թատերագետի» պես վերլուծել մի բան, որի իմաստը լավ չի ընկալել: Դրան էլ վրադիր` իր «թատերագիտական» ճառը նկարահանել տալ ու հրապարակել: Մարդը խճճվել է իր անսահմանափակ իշխանության բավիղներում` մերթ ՀՀ վարչապետն է և մի ամբողջ կառավարություն է մարմնավորում, մերթ` Հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է, մերթ՝ Եկեղեցու դեմ խաչակրաց արշավանքի կազմակերպիչ, մերթ իրեն Հիսուս է զգում, մերթ` Պապ թագավոր: Իսկ երբեմն էլ շարքային քաղաքացի է, որը, սակայն, չի հասկանում, որ ոչ մի շարքային հանդիսատես իրեն իրավունք չէր վերապահի և չէր էլ կարող ներկայացումից հետո դերասաններին ու ռեժիսորին դաս տալ և պատմական ստեղծագործության հիման վրա բեմադրված պիեսում շտկումներ առաջարկել:

Արմինե Օհանյան

Դիտվել է՝ 453

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

Սոցցանցային գրառումներ

Սեպտեմբերի կեսերի արևը
Սեպտեմբերի կեսերի արևը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.