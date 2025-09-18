Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Խոհեմություն, որ չհասավ մեր սրտերին

Խոհեմություն, որ չհասավ մեր սրտերին

Խոհեմություն, որ չհասավ մեր սրտերին
16.09.2025 | 13:49

Մենք ունեցել ենք հսկաներ՝ մտավորականներ, գրողներ, գիտնականներ, փիլիսոփաներ, ովքեր իրենց ժամանակին տեսնում էին վտանգները, կանխազգում էին ճակատագրական հետևանքները ու բարձրաձայնում էին։

Բայց նրանց ձայնը հաճախ ընկալվեց որպես չափազանցություն, սոսկալի պատկերացում կամ պարզապես անտեսվեց։ Ժամանակը ցույց տվեց՝ ինչքան ճշգրիտ էին նրանք։

Սա պատմության մեծագույն ողբերգություններից մեկն է, երբ ոսկե խոհեմությունը հնչում է, բայց չի հասնում մարդկանց սրտերին ու ականջներին։

Ու հիմա հարց է՝ մենք կարո՞ղ ենք փոխել այս սխեման։ Կարո՞ղ ենք մեր օրերում լսել այն ձայները, որ նախազգուշացնում են, մինչև ավելի ուշ լինի։

Թերևս, սա է մեր սերնդի ամենամեծ քննությունը՝ լսե՞լ, թե՞ կրկին լռեցնել։

Մարի Գրգոջայան

