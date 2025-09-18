Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Նորություններ » Ցանկալի Հայաստան

Ցանկալի Հայաստան

Ցանկալի Հայաստան
16.09.2025 | 14:02

Հայաստան, որտեղ մարդիկ կապրեն ոչ թե ճոռոմ խոստումներով, այլ պարզապես լավ կապրեն:

Հայաստան, որտեղ կուզենան մնալ, ապրել և աշխատել երիտասարդները, ոչ թե այն կդիտարկվի որպես ամառանոց, իսկ վերջում՝ գերեզմանատուն:

Հայաստան, որտեղ բուհերը կտան կրթություն, ոչ թե՝ դիպլոմ:

Հայաստան, որի դեմոգրաֆիական վիճակը կլուծեն հայ երիտասարդները, ոչ թե 300000 ադրբեջանցիները կամ, օրինակ, հնդիկները (ի դեպ, ես հնդիկների դեմ ոչինչ չունեմ, խոսքը մեր դեմոգրաֆիայի մասին է միայն):

Հայաստան, որտեղ երեխաների հետ սկայպով կամ WhatsApp-ով շփվող ծնողներ չեն լինի:

Մնացածը հեքիաթներ են:

Իսկ հեքիաթասացները մեր օրերում շատ հմուտ են:

Կարեն Քոչարյան

Դիտվել է՝ 484

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

Սոցցանցային գրառումներ

Սեպտեմբերի կեսերի արևը
Սեպտեմբերի կեսերի արևը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.