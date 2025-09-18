Յոթ տարին լիովին բավարար է՝ տեսնելու և գնահատելու տեղի ունեցածը

Առաջիկա ընտրություններում երկընտրանքը պետք է լինի ոչ թե խաղաղության ու պատերազմի կողմնակիցների միջև, որտեղ իշխանությունը կունենա վերարտադրվելու բոլոր հնարավորությունները, այլ` Պրահայի պայմանավորվածությունների (2022 թ հոկտեմբերի 6) և 2020 թ. նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրին վերադառնալու միջև։
Նիկոլի այն պնդմանը, թե Պրահան փոխեց Հայաստանի անվտանգության ռազմավարությունը, դրանից ածանցված հիմարությանը, թե Արցախը կորցրեցինք, գտանք Հայաստանի Հանրապետությունը, այն անհեթեթությանը, թե իմ ջանքերի արդյունքը կտեսնեն 50, 100, 150 տարի անց, պարզապես պետք է հակադրել Նոյեմբերի 9-ի պայմանագրին վերադառնալու անհրաժեշտությունը։
Ի վերջո, Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ-ոքի չէր կորցրել, որպեսզի ինչ-որ հեծանվորդ 2025-ին գար այն գտներ, իսկ ջանքերիդ արդյունքը տեսնելուն 150 տարի սպասելու կարիք բնավ չկա, որովհետև 7 տարին լիովին բավարար էր՝ տեսնելու և գնահատելու տեղի ունեցածը։
Գարեգին Պետրոսյան