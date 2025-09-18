Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Նորություններ » Յոթ տարին լիովին բավարար է՝ տեսնելու և գնահատելու տեղի ունեցածը

Յոթ տարին լիովին բավարար է՝ տեսնելու և գնահատելու տեղի ունեցածը

Յոթ տարին լիովին բավարար է՝ տեսնելու և գնահատելու տեղի ունեցածը
16.09.2025 | 17:17

Առաջիկա ընտրություններում երկընտրանքը պետք է լինի ոչ թե խաղաղության ու պատերազմի կողմնակիցների միջև, որտեղ իշխանությունը կունենա վերարտադրվելու բոլոր հնարավորությունները, այլ` Պրահայի պայմանավորվածությունների (2022 թ հոկտեմբերի 6) և 2020 թ. նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրին վերադառնալու միջև։

Նիկոլի այն պնդմանը, թե Պրահան փոխեց Հայաստանի անվտանգության ռազմավարությունը, դրանից ածանցված հիմարությանը, թե Արցախը կորցրեցինք, գտանք Հայաստանի Հանրապետությունը, այն անհեթեթությանը, թե իմ ջանքերի արդյունքը կտեսնեն 50, 100, 150 տարի անց, պարզապես պետք է հակադրել Նոյեմբերի 9-ի պայմանագրին վերադառնալու անհրաժեշտությունը։

Ի վերջո, Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ-ոքի չէր կորցրել, որպեսզի ինչ-որ հեծանվորդ 2025-ին գար այն գտներ, իսկ ջանքերիդ արդյունքը տեսնելուն 150 տարի սպասելու կարիք բնավ չկա, որովհետև 7 տարին լիովին բավարար էր՝ տեսնելու և գնահատելու տեղի ունեցածը։

Գարեգին Պետրոսյան

Դիտվել է՝ 622

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

Սոցցանցային գրառումներ

Սեպտեմբերի կեսերի արևը
Սեպտեմբերի կեսերի արևը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.