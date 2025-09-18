Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Ով Տեր, Բացարձակ սիրո աղբյուր, Քո սերը այս աշխարհում չի չափվում ժամանակով, չի սահմանափակվում տարածությամբ, և չի դադարում, նույնիսկ երբ մենք կարող է հեռանանք Քեզնից, որովհետև քո սերը դադար չի ճանաչում։

Տեր, թող ես ճանաչեմ Քո անսահման սերը՝ ոչ թե խոսքերով միայն, այլ կյանքով, գործով ու վարքով։

Սովորեցրու ինձ սիրել՝ ինչպես Դու ես սիրում, քանի որ միայն Քո սիրով է հնարավոր ներել, միայն Քո սիրով է հնարավոր իմաստալից ապրել։

Թող այս օրը մեզ համար խաղաղ և անփորձանք ավարտ ունենա Քո սիրառատ Կամքով։ Ով սիրո Աստված, որ միշտ մոտ ես մեզ, և Քո գիրկը երբեք չի փակվում։

Քո սերը, խաղաղությունը մեզ հետ լինի այժմ և միշտ և հավիտյանս։

Ամեն։

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

Սեպտեմբերի կեսերի արևը
Սեպտեմբերի կեսերի արևը

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
