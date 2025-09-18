Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.09.2025
 
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Նորություններ » Հիշողությունը չի ջնջվում

Հիշողությունը չի ջնջվում

Հիշողությունը չի ջնջվում
17.09.2025 | 10:46

Ասում են՝ ուզում են Արարատը հեռացնել մեր պետական կնիքից։

Ասում են՝ պատմությունը կարելի է փոխել, հիշողության գույները խամրեցնել։

Բայց ո՞վ է հավատում, որ հնարավոր է մի ժողովրդի սրտից ջնջել այն լեռը, որը դարերով կանգնած է նրա հոգու մեջ։

Արարատը լոկ լեռ չէ։ Այն մեր մանկության հուշերի լույսն է, տատերի աղոթքի հնչյունը, պապերի պայքարի վկան։ Այն մեր գրականության ներշնչանքն է, բանաստեղծների երազը։ Մի՞թե պիտի Շիրազին ասենք՝ «մենք մեռցրինք քո երազը»։ Մի՞թե պիտի Կապուտիկյանի ձայնը մոռանանք։

Մի՞թե Սևակին ու Չարենցին կրկին «հուղարկավորենք», հրաժարվելով նրանց պատգամից։

Պատմությունն արդեն ցույց է տվել․ գաղթի ճանապարհին շատերը փորձում էին հաճոյանալ թուրքերին՝ կարծելով, թե այդպես կփրկվեն։ Բայց նույն ճակատագիրն ունեցան բոլորը։

Խաղաղությունը հաճոյանալով չի գալիս։

Խաղաղությունը գալիս է միայն արժանապատվությամբ, երբ հիշողությունն ու անցյալը պահվում են ամբողջական։

Քարտեզները կարելի է նոր գույներով գծել, կնիքներից կարելի է խորհրդանիշներ ջնջել։ Բայց սրտից ու հիշողությունից հնարավոր չէ կտրել այն, ինչը գալիս է հարյուրամյակների խորքից։ Հիշողությունն անջնջելի է, ինչպես լեռը՝ անսասան։

Արարատը կմնա, որովհետև այն մեր ներսում է։ Այն մեր լեզվի յուրաքանչյուր բառի մեջ է, մեր երգերի մեղեդիներում, մեր հայրենիքի լուսաբացին։ Արարատը մեր ինքնության հավերժական կնիքն է։

«Քեզ Մասիսն եմ կտակում, որ դու պահես հավիտյան,

Որպես լեզուն մեր հայոց, որպես սյունը քո հոր տան»։

Հ. Շիրազ

Արարատը ոչ միայն մեր անցյալն է, այլև մեր ապագայի լույսը։

Իսկ ով փորձում է ջնջել իր պատմությունը, դատապարտված է ապրել առանց ապագայի։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Դիտվել է՝ 421

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

Սոցցանցային գրառումներ

Սեպտեմբերի կեսերի արևը
Սեպտեմբերի կեսերի արևը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած
Պետություն կառավարող լենինյան տխրահռչակ «խոհարարի» նոր վարկած

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Սերնդափոխության մեխանիկա
Սերնդափոխության մեխանիկա
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.