ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Ամեն օր վիճակ է գցում, թե որ խորհրդանիշն է քանդելու, վերացնելու

Ամեն օր վիճակ է գցում, թե որ խորհրդանիշն է քանդելու, վերացնելու
17.09.2025 | 11:01

Ստահակը հերթով ռետինում է խորհրդանիշները… արդեն երրորդ օրն է, և ես փորձում եմ հասկանալ՝ հաջորդը որին է հասնելու։

Թվում է՝ հերթը հասնում է գերբին։

Վիժվածքը մաքրելու է ոչ միայն Արարատ լեռը, այլ նաև մեր թագավորությունների զինանշանները խորքից։

Զինանշանները, որ դարերով պահել են մեր ինքնությունը՝ Արտաշեսյանների, Արշակունիների, Բագրատունիների ու Զաքարյանների հզոր թագավորությունների հիշողությամբ, վտանգված են նույն ռետինի հարվածից։

Ստահակը չի հանգստանում․ նա քերթում է ամեն ինչ՝ անցյալից, ներկա խորհրդանիշերից ու անգամ ապագայի հուշերից։

Ամեն օր վիճակ է գցում, թե որ խորհրդանիշն է քանդելու, վերացնելու և վերջապես ռետինելու։ Չզարմանաք, եթե նույնիսկ Քրիստոնեությունը փորձի հայտարարել որպես «սխալ ընտրություն»՝ ասելով, թե Տրդատ Երրորդի որոշումը ժամանակին սխալ էր։

Գալուստ ՆԱՆՅԱՆ

