ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Ծառ բուժելը նորաձև չէ, «հնձելն» է նորաձև

Ծառ բուժելը նորաձև չէ, «հնձելն» է նորաձև
17.09.2025 | 12:09

Երբ 2020-ից սկսեցինք աշխատել քաղաքի հետ, առաջին հերթին ներդրեցինք ծառերի զանգվածային բուժման աշխատանքը և հիմա տեսնում եք առողջացած թեղիները՝ բոլորը կանաչ սաղարթներով։

2022-ից մենք հեռացանք, իսկ 2023-ից՝ Տ. Ավինյանի գլխավորած թիմը իրականացրեց 800-ից ավելի հասուն ծառերի զանգվածային հատումներ, ինչը հանցանք էր ամեն մեկիդ առողջության նկատմամբ։

Ի՞նչն ինչով եք փոխարինել, Երևանի փողոցում թեղին ու հացենին անկենսունակ ձիակասկո՞վ…

Հիմա հարց եմ տալիս «մահամերձ և անկենսունակը» թեղի»-ն է, թե՞ ձեր փոխարինած նորատունկը։

Քրիստինա ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Հարավային Կովկասը կանգնած է չլուծված և կիսատ մնացած բարդ ու հակասական խնդիրների շեմին

Թուրքիան և Ադրբեջանը Սյունիքով անցնող ճանապարհը դիտարկում են որպես անխոչընդոտ տրանսպորտային կապ ստեղծելու կարևորագույն տարր ոչ միայն իրենց, այլև Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Բաքուն համառորեն պահանջում է, որ Հայաստանը Սյունիքում ստեղծի, ըստ իրենց՝ «Զանգեզուրի միջանցքը»...

