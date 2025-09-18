Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ն փաստացի կմտնի Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ, եթե իրականացվի ՈՒկրաինայի վրայով թռիչքներից զերծ գոտի ստեղծելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ պետությունների կողմից ռուսական անօդաչու սարքերի ու հրթիռների ոչնչացման գաղափարը։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը:               
 
Նկուղի փառապատ պատուհանից փողոցով անցնողների միայն կոշիկներն են երևում

17.09.2025 | 12:21

Ի՞նչ գիտենք մեր «հարազատ» թշնամու մասին, բացառությամբ՝

«Սուլթան կուզե ջնջիլ մըզի/Զարթիր լաո, մեռնիմ քըզի»։

Վստահ եմ՝ ոչինչ:

Գիտե՞նք, թե ինչպես է ձևավորվում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը, ովքե՞ր են ձևավորողները:

Ի՞նչ աշխարհայացք ունեն, ի՞նչ փիլիսոփայության կրողներ են:

Կամ ի՞նչ դեր են հատկացնում Հայաստանին իրենց երկրի հետագա վարվելիք քաղաքականության մեջ:

Վստահ եմ՝ անգամ նրանք, ովքեր ի պաշտոնե պարտավոր են իմանալ ու դրանից ելնելով կառուցել հարաբերությունները մեր «հարազատ» թշնամու հետ, չգիտեն:

Ախր ինչու՞ իմանալ, երբ այնքան հեշտ է կրկնել՝ չգիտեմ ում կողմից հրապարակ նետված հիմարությունը, թե «Հայաստանը սեպ է, խրված թյուրքական աշխարհի մեջ, ու Թուրքիան ցանկանում է ոչնչացնել այդ սեպը»:

Իսկ գիտե՞ք, որ 2024 թ․ Թուրքիայի ազգային անվտանգության համակարգում բացվեց դեռ Ֆիդանի կողմից պլանավորած Հետախուզության ակադեմիան:

Իսկ այս տարի Անվտանգության տնօրեն, դոկտոր Իբրահիմ Քալընը հաստատեց

Հետախուզության ակադեմիայի Լեզվի ինստիտուտի ուսումնական ծրագիրը:

Ըստ այդ ծրագրի, պարտադիր լեզուները, որ պետք է սովորեն և իմանան Ակադեմիայի ունկնդիր հետախույզները ըստ հոսքերի, արաբերենն է, ռուսերենը և հայերենը:

Իսկ շատերը Ռուսաստանի տարածաշրջանից հեռանալն ու Հայաստանի վիլայեթացումը կատարված փաստ են համարում:

(Լոռեցին կասեր ՝ վայ ձեր քեռեկինը փլավ անի ձեր հմա...)։

Իսկ գիտե՞ք, որ Իբրահիմ Քալընը, որ արմատներով Էրզրումից է, ոչ միայն տիրապետում է գրական արևմտահայերենին, այլև Մուշի և Էրզրումի հայկական երգերի անձնական հավաքածու ունի, ինքն է անձամբ հավաքել, որ Սուրբ խաչ քոլեջում Կոմիտասյան երգարվեստ է դասավանդել:

Կամ գիտե՞ք, թե Հաքան Ֆիդանը ի՞նչ ճանապարհ է անցել, մինչև ԱԳ նախարար դառնալը:

Ի՞նչ հանգամանքներում է ծանոթացել Էրդողանի հետ ու հիմա համարվում է նրա ժառանգորդը:

Չգիտեք:

Ասեմ՝ 1997 թ․ Թուրքիայի ռազմական հեղաշրջումից հետո Էրդողանին 10 ամսով բանտարկեցին: Չորս ամիս Ֆիդանը Էրդողանի բանտային վերակացուն էր...

Հաքան Ֆիդանի աշխարհայացքը ձևավորվել է շոտլանդական փիլիսոփայության, մասնավորապես Նորման Սթոունի աշխատությունների հիման վրա:

Առանց թշնամուդ իմանալու, անհնար է նրա հետ մի կարգին թշնամություն անել, էլ ու՞ր մնաց, թե բարեկամություն։

Դուրս գալ է պետք նկուղից:

Նկուղի փառապատ պատուհանից փողոցով անցնողների միայն կոշիկներն են երևում...

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

